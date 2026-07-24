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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

У небесно-блакитному жакеті та з квітковою брошкою: Кая Каллас на зустрічі на Філіппінах

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки продемонструвала стриманий діловий образ із яскравою деталлю.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас взяла участь у зустрічі міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії, яка відбулася у Пасаї на Філіппінах. Там представниця ЄС також взяла участь у конференції ЄС–АСЕАН.

Для офіційного заходу Каллас обрала жакет ніжного небесно-блакитного відтінку з широкими лацканами, структурованими плечима і срібними ґудзиками, рукава якого вона підкотила. Політикиня поєднала вбрання з лаконічною чорною сукнею до підлоги.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Особливим акцентом образу стала металева брошка у формі квітки з червоною серединкою, яку Каллас прикріпила до лацкана жакета.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Кая доповнила аутфіт невеликими сережками з камінням, тонким ланцюжком із підвіскою, браслетом і смартгодинником. Її волосся було зібране у низький пучок та зафіксоване декоративною шпилькою з перлинами.

Кая Каллас / © Associated Press

Кая Каллас / © Associated Press

Макіяж Каллас був природним і стриманим: вона злегка підкреслила очі, додала рожеві рум’яна та помаду натурального відтінку. Образ вийшов елегантним, діловим і доречним для дипломатичної зустрічі.

Нагадаємо, Кая Каллас у картатому жакеті і червоному светрі з’явилася у Брюсселі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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