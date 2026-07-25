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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 липня — 2 серпня

Фінанси відіграють важливу — а іноді й першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 27 липня до 2 серпня?

Овен

Професійний і, як наслідок, фінансовий успіх чекає на представників цього знака лише в тому разі, якщо вони доводитимуть розпочаті проєкти до логічного завершення, в іншому разі матеріальних втрат не уникнути.

Телець

Будь-які переговори з діловими партнерами та спонсорами виявляться вдалими: спільна мова, яку вдасться знайти, дозволить розраховувати на успішні спільні проєкти з відповідним — високим — прибутком.

Близнята

Настав час пропонувати керівництву нові професійні ідеї, яких у представників цього знака накопичилося чимало: їх буде гідно оцінено як у професійному, так і у фінансовому плані.

Рак

Цей тиждень ідеально підходить для того, щоб припинити топтатися на місці й почати рухатися вперед у професійному плані: результатом активних дій стане, насамперед, значний фінансовий успіх.

Лев

Представникам цього знака можна повернутися до роботи над проєктом, який — з найрізноманітніших причин — було відкладено до кращих часів: схоже, що ці часи настали, а мірилом професійного успіху стане значний дохід.

Діва

У цей час нічого не буде складатися само собою — до всього доведеться докласти значних зусиль, зате й результат того вартий: вдасться досягти високих — не лише професійних, а й фінансових — вершин.

Терези

Не варто вступати в конфлікт із колегами, мета яких — відволікти представників цього знака від роботи, яку вони виконують, і, як наслідок, перевершити їхні результати — це негативно позначиться як на кар’єрі, так і на заробітку.

Скорпіон

Щоб досягти важливої професійної мети, залишилося зробити останній ривок, після чого — у разі успішного вирішення завдання — можна буде трохи перепочити: коштів для повноцінного відпочинку вистачить.

Стрілець

Представникам цього знака слід чітко розрізняти розумний ризик та авантюри: перші — наприклад, купівля лотерейного білета — можуть принести прибуток, другі — з великою ймовірністю призведуть до збитків.

Козоріг

Не варто боятися роботи над серйозними професійними проєктами — головне, почати активно діяти, і тоді результат буде значним, а фінансова винагорода за нього — відповідною.

Водолій

Зірки не радять представникам цього знака присвячувати весь свій час роботі, заробити всі гроші неможливо, іноді потрібно відпочивати: відновлення сил є необхідним для успіху — як професійного, так і фінансового.

Риби

Перш ніж ставати до роботи над важливим професійним — зокрема, і у фінансовому плані — проєктом, необхідно скласти детальний план дій, який враховуватиме всі можливі нюанси.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
436
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