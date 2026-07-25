Деньги / © Associated Press

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Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 27 июля по 2 августа?

Овен

Профессиональный и, как следствие, финансовый успех ждет представителей знака только в том случае, если они будут доводить до логического конца начатые проекты, в противном случае материальных потерь не избежать.

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Телец

Удачными окажутся любые переговоры с деловыми партнерами и спонсорами: общий язык, который удастся найти, позволит рассчитывать на успешные совместные проекты с соответствующей — высокой — прибылью.

Близнецы

Пришло время предлагать руководству новые профессиональные идеи, которых у представителей знака накопилось много: они будут оценены по достоинству как в профессиональном, так и в финансовом отношении.

Рак

Неделя идеально подходит для того, чтобы перестать топтаться на месте и начать двигаться вперед в профессиональном отношении: результатом активных действий станет, прежде всего, серьезный финансовый успех.

Лев

Представителям знака можно вернуться к работе над проектом, который — по самым разным причинам — был отложен до лучших времен: похоже, что они наступили, а мерилом профессионального успеха станет серьезный доход.

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Дева

В это время ничего не будет складываться само по себе — ко всему надо будет приложить значительные усилия, зато и результат будет того стоить: удастся достичь высоких — не только профессиональных, но и финансовых — вершин.

Весы

Не стоит вступать в конфронтацию с коллегами, цель которых — отвлечь представителей знака от выполняемой работы и, как следствие, превзойти их результаты — это негативно скажется как на карьере, так и на заработке.

Скорпион

Для достижения важной профессиональной цели осталось сделать последний рывок, после чего — в случае успешного решения задачи — можно будет сделать передышку: средств для полноценного отдыха будет достаточно.

Стрелец

Представителям знака необходимо четко отличать разумный риск от авантюр: первые — например, покупка лотерейного билета — может принести прибыль, вторые — с большой долей вероятности приведет к убыткам.

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Козерог

Не стоит бояться работы над серьезными профессиональными проектами — главное, начать активно действовать, в таком случае результат окажется внушительным, а финансовые выплаты за него — соответствующими.

Водолей

Звезды не советуют представителям знака посвящать все свое время работе: всех денег заработать нельзя, иногда нужно отдыхать: восстановление сил необходимо для успеха — как профессионального, так и финансового.

Рыбы

Прежде чем приступать к работе над важным профессиональным — в том числе, и в финансовом отношении — проектом, необходимо составить подробны план действий, который будет учитывать все возможные нюансы.

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