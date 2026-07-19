Забудьте о цветах и цитрусах в духах: новые ароматические тренды лета-2026

Духи. / © Credits

Реклама

Летом-2026 духи отходят от классических цитрусовых и цветочных ароматов: бренды делают ставку на индивидуальность, смелые ноты и необычные сочетания, помогающие выделиться даже в жару.

О четырех совершенно неожиданных ароматических трендах лета сообщает ТСН.ua.

Этим летом парфюмерные тренды удивляют необычными сочетаниями, сообщили эксперты издания Vogue Germany.. В центре внимания — ароматы с неожиданными нотами, которые раньше оставались недооцененными: кунжут, металл, запах свежего дождя или даже банан. Такие композиции создают нестандартный «парфюмерный настрой» — от легкой свежести после летнего ливня до теплых гурманских оттенков, идеально дополняющих образ в жаркий сезон.

Реклама

Металл

Аромат металла — один из самых неожиданных парфюмерных трендов. Важно, что речь идет не о запахе железа или стали, а о прохладных и минеральных нотах. Такие композиции напоминают свежесть после грозы, прохладное прикосновение металлической поверхности или даже запах чистого воздуха после дождя.

Аромат парфюмерной воды Matière Première «Metal Lavender» — резкий, прохладный и чистый, почти как титановый холодильник. Первый распил вызывает образ свежесобранной лаванды, идеально сохраненной при морозной температуре. Когда верхние ноты исчезают, мускус и кашмер образуют мягкий кокон для цветочных нот.

Metal Lavender — это увлекательный и необычайно элегантный, сладкий, травянистый аромат, который может пробиться даже сквозь жаркую жару. Его выбирают те, кто хочет отойти от классических сладких и цветочных ароматов и придать образу более смелого, технологичного звучания.

Кунжут

Кунжут добавляет композиции теплого, орехового и слегка поджаренного звучания, напоминающего свежую выпечку, тахини или семена, только что обжаренные на сковороде. Кунжутные ноты придают духам уют и глубину, сочетаясь с ванилью, древесными аккордами, молочными и пряными оттенками.

Реклама

Австралийский парфюмерный дом Abe выпустил «Double Scoop» — сочетание черного кунжута, ириски, розмарина, ванили и мускуса — смесь, которая бы заставила гурманов-скептиков убегать в горы.

Ароматы идеально подходят для прохладных летних вечеров, когда хочется чего-нибудь более теплого и необычного вместо традиционных свежих цитрусовых композиций.

Дождь

Ноты дождя — это не буквальный запах воды. Это аккорды, которые передают ощущение свежести после ливня: мокрой земли, прохладного воздуха, капель на листьях и чистоты озона.

Парфюмерия от Uni «Rain» воплощает свежесть ливня после недель изнурительной жары. Верхние ноты дождя, грейпфрута и пыльцы образуют чистую водную вуаль, а пион и сирень создают лугообразное сердце.

Реклама

Аромат создают эффект «после дождя». Он хорошо подходит для жаркого лета, дарит ощущение прохлады и свежести, словно после короткой летней грозы.

Банан

Банановые ноты — один из самых смелых парфюмерных трендов лета-2026. Этот аромат звучит не как простой сладкий фрукт, а более утонченно: с кремовыми и тропическими оттенками.

Духи Granados Eau de Parfum «Да, Nos Temos Banana!» пахнет бананом — неспелым, зеленым и свежим. Первое впечатление всеобъемлющее, сияющее и сочное — сочетание банана, инжира и цветка персика, подчеркнуто нежным, мягким сандаловым деревом и кедром. Аромат тропический, вызывает привыкание и радует.

Духи придают образу игривости, легкости и помогают выделиться среди классических сладких композиций.

Реклама

Напомним, мы писали о том, какие ароматы утратили актуальность в 2026 году. Ведь парфюмерия постоянно меняется, отражая новые тенденции, образ жизни и симпатии людей. В этом году главный акцент смещается на естественность, эмоциональный комфорт и стремление к подлинности.

Новости партнеров