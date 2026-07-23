Легенда "Звёздного пути" 95-летний Уильям Шетнер и его дочь одновременно заболели раком 4-й стадии

Уильям Шетнер — капитан Кирк / © Associated Press

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Звезда культового сериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер поделился личной историей, о которой раньше почти не говорил публично.

Оказалось, что тяжелое испытание выпало не только на долю самого актера, но и его дочери Мелани. Они почти одновременно узнали страшные диагнозы и проходили лечение параллельно. О пережитом семья откровенно рассказала в интервью People. Вопреки всем прогнозам, сегодня и отец, и дочь сообщают, что победили болезнь.

«Я отчётливо помню, как думала: „У меня просто нет сил одновременно лечиться самой и потерять отца“», — призналась Мелани изданию People.

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Пост Уильяма Шатнера с обложкой журнала People

У дочери актёра диагностировали рак молочной железы четвёртой стадии. Впоследствии сам Шетнер узнал, что у него меланома, которая уже дала метастазы в лёгкие и мозг. Актёр перенёс операцию после того, как врачи обнаружили опухоль на щеке, а затем два года проходил иммунотерапию. Тем временем Мелани пришлось перенести химиотерапию, оперативное вмешательство и 30 сеансов лучевой терапии. Несмотря на собственное состояние, Шетнер сразу предложил дочери полностью взять на себя расходы на её лечение.

«Я не хочу, чтобы ты переживала из-за денег. Просто присылай мне все счета», — сказал актёр дочери.

Теперь семья хочет поддержать тех, кто также столкнулся с онкологическими заболеваниями. Именно поэтому Уильям Шетнер и Мелани запускают подкаст «No Time but Now» («Нет другого времени, кроме сейчас»), в котором будут общаться с врачами, пациентами и людьми, которым удалось победить рак.

Напомним, недавно голливудскому актёру не удалось победить рак. Скончался звезда фильма «Парк Юрского периода» Сэм Нилл.

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