Легенда "Зоряного шляху" 95-річний Вільям Шетнер та його донька одночасно захворіли на рак 4 стадії

Вільям Шетнер — Капітан Кірк / © Associated Press

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Зірка культового серіалу «Зоряний шлях» Вільям Шетнер поділився особистою історією, про яку раніше майже не говорив публічно.

Виявилося, що тяжке випробування випало не лише на долю самого актора, а й його доньки Мелані. Вони майже одночасно почули страшні діагнози та проходили лікування паралельно. Про пережите родина відверто розповіла в інтерв’ю People. Попри всі прогнози, сьогодні і батько, і донька повідомляють, що подолали хворобу.

«Я чітко пам’ятаю, як думала: „У мене просто немає сил одночасно лікуватися самій і втратити батька“», — зізналася Мелані виданню People.

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Допис Вільяма Шатнера з обкладинкою для видання People

Доньці актора діагностували рак молочної залози четвертої стадії. Згодом сам Шетнер дізнався, що має меланому, яка вже дала метастази до легень і мозку. Актор переніс операцію після того, як лікарі виявили пухлину на щоці, а потім два роки проходив імунотерапію. Тим часом Мелані довелося пережити хіміотерапію, оперативне втручання та 30 сеансів променевої терапії. Попри власний стан, Шетнер одразу запропонував доньці повністю взяти на себе витрати на її лікування.

«Я не хочу, щоб ти хвилювалася про гроші. Просто надсилай мені всі рахунки», — сказав актор доньці.

Тепер родина хоче підтримати тих, хто також зіткнувся з онкологічними захворюваннями. Саме тому Вільям Шетнер і Мелані запускають подкаст «No Time but Now» («Немає іншого часу, крім зараз»), у якому спілкуватимуться з лікарями, пацієнтами та людьми, яким вдалося перемогти рак.

Нагадаємо, нещодавно голлівудському актору не вдалося здолати рак. Помер зірка фільму «Парк Юрського періоду» Сем Нілл.

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