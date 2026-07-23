Радіація перевищена у 80 разів: РФ далі б’є по Україні боєприпасами зі збідненим ураном (фото)

Російський боєприпас зі збідненим ураном / © СБУ

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Служба безпеки України задокументувала шість нових фактів використання російськими окупантами боєприпасів зі збідненим ураном. Небезпечні елементи виявили в ударних дронах, якими ворог атакував Чернігівську область.

Про це повідомила СБУ.

Контррозвідка та слідчі СБУ задокументували нові випадки використання Росією проти України боєприпасів зі збідненим ураном. Небезпечні компоненти виявили в ударних безпілотниках типу «Герань-2», якими російські війська атакували Чернігівську область упродовж квітня-червня.

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За матеріалами розслідування, загарбники застосовують радіоактивні елементи в ракетах Р-60М, які були адаптовані для використання на ударних дронах.

Під час огляду місць падіння російських БпЛА та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група спільно з фахівцями ДСНС зафіксувала перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Водночас рівень гамма-випромінювання на окремих уламках ворожих безпілотників становив від 8,3 до 24 мкЗв/год за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий рівень радіації становить безпосередню загрозу для здоров’я людей і довкілля.

Експертиза підтвердила, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238.

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Радіоактивні компоненти також виявили за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

Результати вимірювання та ідентифікації ізотопів на приладі радіаційного контролю / © СБУ

Після виявлення та дослідження небезпечних боєприпасів фахівці провели комплекс заходів, аби їх нейтралізувати та забезпечити безпеку людей.

За цими фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Спецслужба вкотре закликала українців бути особливо обережними у разі виявлення уламків дронів, ракет або інших боєприпасів.

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«У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте їх. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ — 1516, ДСНС — 101 або Нацполіції — 102», — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в липні СБУ повідомила, що зафіксувала нові випадки атак РФ по Сумській області у квітні за допомогою ударних дронів «Герань-2», споряджених ракетами Р-60М із елементами зі збідненого урану (масою майже 2,8 кг). Рівень гамма-випромінювання на місцях падіння становив 8,3 і 10,5 мкЗв/год, що значно перевищує норму. Експертизи підтвердили наявність ізотопів урану.

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