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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1492
Час на прочитання
2 хв

У Трампа прокоментували удари РФ по Києву: важлива заява

Рубіо заявляє, що обидві сторони мають стимул закінчити війну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Рубіо і Трамп.

Рубіо і Трамп. / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо оцінює втрати армії РФ у війні в Україні у 5-6 тисяч загиблими і пораненими на тиждень.

Про це він заявив у Манілі під час спілкування з представниками медіа, повідомляє «ЄП».

«Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра», — висловився американський посадовець.

Рубіо зауважив, що, за отриманою ним інформацією, війна в Україні є безпрецедентною: вперше за пам’ять військових кількість загиблих у боях перевищує кількість поранених.

Разом з тим він висловився про обстріли Росією населених пунктів в Україні. Зокрема, про загибель цивільних та удари по Києву.

«Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край», — заявив держсекретар США.

За його словами, Вашингтон далі намагатиметься знайти компроміс задля завершення війни.

«Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода. Ми заявили про це сьогодні, і заявляли про це й раніше», — додав Рубіо.

Війна в Україні — заяви Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо мав зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на Філіппінах. Під час переговорів політики обговорювали шляхи завершення війни, яку Росія розв’язала в Україні.

Відомо, Лавров під час розмови вимагав припинити продаж зброї Україні. Водночас Рубіо запевнив, що політика США щодо цього не змінилася.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1492
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