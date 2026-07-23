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У Трампа прокоментували удари РФ по Києву: важлива заява
Рубіо заявляє, що обидві сторони мають стимул закінчити війну.
Державний секретар США Марко Рубіо оцінює втрати армії РФ у війні в Україні у 5-6 тисяч загиблими і пораненими на тиждень.
Про це він заявив у Манілі під час спілкування з представниками медіа, повідомляє «ЄП».
«Ось наскільки це кривава війна. Росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів на тиждень. Це приголомшлива цифра», — висловився американський посадовець.
Рубіо зауважив, що, за отриманою ним інформацією, війна в Україні є безпрецедентною: вперше за пам’ять військових кількість загиблих у боях перевищує кількість поранених.
Разом з тим він висловився про обстріли Росією населених пунктів в Україні. Зокрема, про загибель цивільних та удари по Києву.
«Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ми спостерігали певне зростання таких випадків. Звісно, ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край», — заявив держсекретар США.
За його словами, Вашингтон далі намагатиметься знайти компроміс задля завершення війни.
«Ми готові взяти на себе цю роль, якщо трапиться така нагода. Ми заявили про це сьогодні, і заявляли про це й раніше», — додав Рубіо.
Війна в Україні — заяви Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо мав зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим на Філіппінах. Під час переговорів політики обговорювали шляхи завершення війни, яку Росія розв’язала в Україні.
Відомо, Лавров під час розмови вимагав припинити продаж зброї Україні. Водночас Рубіо запевнив, що політика США щодо цього не змінилася.