Розкол у Кремлі: Зеленський заявив про два табори навколо Путіна з різними планами на війну

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність двох ворожих таборів в оточенні президента Росії Володимира Путіна: одні прагнуть завершити війну, інші вимагають ескалації.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

Зеленський заявив, що, за інформацією української розвідки, у найближчому оточенні Путіна сформувалися два табори. Одні його представники виступають за завершення війни, оскільки бачать ризики економічного колапсу. Інші, навпаки, наполягають на продовженні та розширенні бойових дій.

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«Я вчора мав широку доповідь розвідок, і ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс. Але є мілітарі-піпл, які хочуть розширення війни», — сказав президент України.

Він також попередив, що взимку Україна може опинитися перед одним із двох сценаріїв: початком мирних переговорів із Росією або подальшою ескалацією війни.

"У нас із вами два шляхи на цю зиму. Перший шлях — дай Боже нам, нашій армії сил, тому що стійкість на фронті — це дуже важливо, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь. Ми розуміємо з вами, з ким маємо справу. Тому що альтернатива цьому, яку завжди шукає Росія, — це війна, збільшення мобілізації», — розповів Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що оточення Путіна подає сигнали Україні та партнерам про розуміння його провини у війні та її наслідках. За словами президента, українські далекобійні удари створюють токсичну атмосферу навколо диктатора, а наслідки його політики дедалі сильніше відчувають пересічні росіяни. Водночас сама Росія поки не готова до реального припинення війни.

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