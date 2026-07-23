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Курс валют на 24 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня зміцнилася щодо євро та злотого.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 24 липня. Долар додав ще 4 коп. Євро зменшився на 1 коп. Злотий зріс на 1 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (+4 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,05 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (+1 коп.)
Нагадаємо, ми писали про те, що НБУ продовжує вилучати з готівкового обігу старі зразки гривень. Йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн, випущені до 2003 року. Такі банкноти більше не приймають для розрахунків.
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