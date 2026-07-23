Що тепер у будинку, де народився Гітлер: рішення Австрії викликало суперечки

Що зробили з будинком Гітлера в Австрії / © AP News

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Австрія намагається позбутися нацистського спадку, тож у будинку, де народився Адольф Гітлер, відкрили поліцейський відділок. Новий відділок поліції запрацював в австрійському містечку Браунау-на-Інні в будинку XVII століття, де у квітні 1889 року народився Адольф Гітлер.

Про це розповідає BBC.

У будинку Гітлера відкрили поліцейський відділок

Багато років щодо будівлі, де народився найжорстокіший диктатор у світі, тривали запеклі суперечки. Австрійська влада прагнула унеможливити перетворення споруди на місце паломництва неонацистів.

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Для цього будівлю на вулиці Зальцбургер Форштадт, 15 суттєво відреставрували та змінили її фасад. Сам Гітлер прожив тут лише кілька тижнів перед переїздом родини, а у віці трьох років назавжди залишив місто. Повернувся лише раз: 1938 року після анексії Австрії.

У церемонії відкриття, яка проходила під акомпанемент поліцейського духового оркестру, взяли участь міністр внутрішніх справ Герхард Карнер та місцеві високопосадовці. Очільник МВС зазначив, що Австрія бере на себе відповідальність за «жахи минулого», і хоча рішення щодо будинку далося непросто, воно відкриває нову сторінку історії.

«Цей будинок тепер стане місцем демократії, верховенства права, безпеки, свободи та людської гідності», — заявив Карнер.

Після офіційної церемонії відкриття католицький поліцейський капелан освятив два хрести для нових приміщень.

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Упродовж тривалого часу Міністерство внутрішніх справ Австрії орендувало цей об’єкт у місцевої жительки Герлінде Поммер за значні гроші, аби завадити розвитку ультраправого туризму. Багато років у будівлі функціонували денний центр та майстерні для людей з інвалідністю під опікою благодійної організації.

Однак 2011 року організація була змушена залишити приміщення через відмову власниці узгоджувати ремонт. Поммер також систематично відхиляла пропозиції уряду щодо викупу майна, через що будинок роками простоював порожнім.

Ситуація вирішилася у 2016 році, коли парламент Австрії ухвалив спеціальний закон про примусове відчуження нерухомості. Власниця отримала 812 000 євро компенсації, однак спробувала оскаржити цю суму в суді як занадто низьку, але програла справу.

У той період тогочасний міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка пропонував повністю знести споруду і звести нову. Втім, цей намір викликав хвилю критики: опозиціонери ініціативи наголошували, що знищення будівлі дорівнюватиме спробі заперечити нацистське минуле країни.

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У 2019 році уряд остаточно затвердив план облаштування поліцейського відділку та оголосив загальноєвропейський архітектурний конкурс. На масштабне оновлення колишньої будівлі витратили мільйони євро.

Рішення про розміщення у цій будівлі поліції підтримали не всі. Частина громадськості вважає це помилковим сигналом і натомість пропонує створити центр відповідальності за осмислення нацистського минулого. Інші, зокрема місцевий історик Флоріан Котанко, виступали за повернення благодійної організації.

На самому будинку немає жодних пам’ятних дошок про його історію, проте встановлено камери спостереження для фіксації можливих візитів неонацистів. Єдиним нагадуванням залишається пам’ятний камінь, встановлений поруч на вулиці у 1989 році.

На ньому написано: «Ніколи знову фашизму; в пам’ять про мільйони загиблих». Камінь привезли з території колишнього концентраційного табору Маутхаузен, і імені Гітлера на ньому немає.

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Розсекречені ЦРУ матеріали про Гітлера

Нагадаємо, у 1950-х роках спецслужби США шукали Адольфа Гітлера в Південній Америці — через десятиліття після його офіційно визнаного самогубства в Берліні.

За даними розсекречених матеріалів ЦРУ, опублікованих Daily Mail, окремі агенти вважали, що фюрер вижив і переховувався під зміненим ім’ям у Колумбії або Аргентині.

Зокрема, у документах описується інформація від колишніх есесівців та фотографія 1954 року чоловіка, на ім’я Адольф Шриттельмаєр, якого впізнавали як Гітлера, а також версія про його перебування в аргентинському готелі.

Хоча знайти очільника нацистів не вдалося, інтерес до цієї теми залишається високим. У березні 2025 року президент Аргентини Хав’єр Мілей оголосив про розсекречення національних архівів щодо нацистів, які переховувалися в країні після Другої світової війни, що може розкрити нові деталі історії полювання на воєнних злочинців.

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