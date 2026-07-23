Что теперь в доме, где родился Гитлер: решение Австрии вызвало споры

Что сделали с домом Гитлера в Австрии / © AP News

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Австрия пытается избавиться от нацистского наследия, поэтому в доме, где родился Адольф Гитлер, открыли полицейский участок. Новое отделение полиции заработало в австрийском городке Браунау-ам-Инн в доме XVII века, где в апреле 1889 года родился Адольф Гитлер.

Об этом рассказывает BBC.

В доме Гитлера открыли полицейский участок

Многие годы в отношении здания, где родился самый жестокий диктатор в мире, продолжались ожесточенные споры. Австрийские власти стремились сделать невозможным превращение сооружения в место паломничества неонацистов.

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Для этого здание на улице Зальцбургер Форштадт, 15, существенно отреставрировали и изменили его фасад. Сам Гитлер прожил здесь всего несколько недель перед переездом семьи, а в возрасте трех лет навсегда покинул город. Вернулся только один раз: в 1938 году после аннексии Австрии.

В церемонии открытия, проходившей под аккомпанемент полицейского духового оркестра, приняли участие министр внутренних дел Герхард Карнер и местные чиновники. Глава МВД отметил, что Австрия берет на себя ответственность за «ужасы прошлого», и хотя решение по дому далось непросто, оно открывает новую страницу истории.

«Это здание теперь станет местом демократии, верховенства права, безопасности, свободы и человеческого достоинства», — заявил Карнер.

После официальной церемонии открытия католический полицейский капеллан освятил два креста для новых помещений.

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Долгое время Министерство внутренних дел Австрии арендовало этот объект у местной жительницы Герлинде Поммер за значительные деньги, чтобы помешать развитию ультраправого туризма. Многие годы в здании функционировали дневной центр и мастерские для людей с инвалидностью на попечении благотворительной организации.

Однако в 2011 году организация была вынуждена покинуть помещение из-за отказа владелицы согласовывать ремонт. Поммер также систематически отклоняла предложения правительства по выкупу имущества, из-за чего дом годами простаивал пустым.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда парламент Австрии принял специальный закон о принудительном отчуждении недвижимости. Владелица получила 812 000 евро компенсации, однако попыталась обжаловать эту сумму в суде как слишком низкую, но проиграла дело.

В тот период министр внутренних дел Вольфганг Соботка предлагал полностью снести сооружение и возвести новое. Впрочем, это намерение вызвало волну критики: оппозиционеры инициативы отмечали, что уничтожение здания будет равно попытке отрицать нацистское прошлое страны.

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В 2019 году правительство окончательно утвердило план обустройства полицейского участка и объявило общеевропейский архитектурный конкурс. На масштабное обновление бывшего здания потратили миллионы евро.

Решение о размещении в этом здании полиции поддержали немногие. Часть общественности считает это ошибочным сигналом и предлагает создать центр ответственности за осмысление нацистского прошлого. Другие, в частности, местный историк Флориан Котанко, выступали за возвращение благотворительной организации.

На самом доме нет никаких памятных досок о его истории, однако установлены камеры наблюдения для фиксации возможных визитов неонацистов. Единственным упоминанием остается памятный камень, установленный рядом на улице в 1989 году.

На нем написано: «Никогда снова фашизму; в память о миллионах погибших». Камень привезли с территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен и имени Гитлера на нем нет.

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Рассекреченные ЦРУ материалы о Гитлере

Напомним, в 1950-х годах спецслужбы США искали Адольфа Гитлера в Южной Америке — спустя десятилетие после его официально признанного самоубийства в Берлине.

По данным рассекреченных материалов ЦРУ, опубликованных Daily Mail, отдельные агенты полагали, что фюрер выжил и скрывался под другим именем в Колумбии или Аргентине.

В частности, в документах описывается информация от бывших эсэсовцев и фотография 1954 года мужчины, по имени Адольф Шриттельмайер, которого узнавали как Гитлера, а также версия о его пребывании в аргентинском отеле.

Хотя найти главу нацистов не удалось, интерес к этой теме остается высоким. В марте 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей объявил о рассекречивании национальных архивов в отношении скрывавшихся в стране после Второй мировой войны нацистов, что может раскрыть новые детали истории охоты на военных преступников.

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