Какие растения не вянут в жару: 7 лучших цветов для подвесных кашпо

Петуния в горшке / © pixabay.com

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Подвесные кашпо быстро теряют влагу в летнюю жару, из-за чего многие цветы начинают увядать даже при регулярном поливе. Впрочем, существуют растения, которые хорошо переносят высокие температуры, яркое солнце и кратковременную засуху, не теряя при этом своей декоративности.

Об этом сообщило издание Martha Stewart со ссылкой на рекомендации экспертов по садоводству Анжелики Забер (Online Turf) и Дэвида Дейнера (Eflorist).

Одним из лучших растений для подвесных корзин специалисты называют портулак. У него яркие цветы и мясистые листья, похожие на суккуленты, которые помогают накапливать и удерживать влагу. Именно поэтому портулак хорошо переносит жаркую и сухую погоду, когда многие другие летние цветы начинают увядать. По словам Дэвида Дейнера, растение родом из засушливых регионов, поэтому чрезмерный полив ему не нужен. Лучше всего оно чувствует себя на участках, где ежедневно получает от шести до восьми часов прямого солнечного света.

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Еще один популярный вариант — петуния, которая уже давно остается одним из самых любимых растений для летних подвесных кашпо. Эксперт отмечает, что современные сорта хорошо приспособились к высоким температурам. При регулярном поливе и подкормке жидким удобрением раз в одну-две недели петунии сохраняют интенсивное цветение даже в самые жаркие дни. Для нормального развития им требуется не менее шести часов солнца в сутки, а во время полива вода должна полностью пропитать почву и стечь через отверстия на дне кашпо.

Не менее устойчива к жаре и герань. Она славится длительным цветением и большим разнообразием оттенков — от насыщенно-красного до ярко-фиолетового. По словам Дэвида Дейнера, герань даже предпочитает, чтобы почва между поливами немного подсыхала. Именно в таких условиях она продолжает активно цвести даже во время затяжной летней жары.

Для подвесных корзин также рекомендуют вербену. Она образует крупные соцветия из множества мелких цветков и после укоренения способна выдерживать кратковременные периоды жаркой и сухой погоды. Анжелика Забер объясняет, что тонкие листья растения помогают уменьшить потерю влаги за счет испарения, а хорошо развитая корневая система эффективно использует воду, остающуюся в почве.

В список теплолюбивых растений вошла и лантана, которая в естественных условиях растет в тропическом климате. Для подвесных кашпо эксперты советуют выбирать раскидистые или стелющиеся сорта. Благодаря мощной корневой системе лантана хорошо переносит недостаток влаги. При этом почву между поливами рекомендуют немного подсушивать — это стимулирует более активный рост растения и более обильное цветение, которое может продолжаться до осени.

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Еще один вариант — лоза сладкого картофеля (ипомея батат). Ее выращивают в первую очередь ради пышной декоративной листвы, которая красиво свисает с подвесных кашпо. Поскольку это растение родом из тропических регионов, оно хорошо переносит жаркую погоду, но чувствительно к холоду. По словам Анжелики Забер, клубневидные корни накапливают воду и питательные вещества, благодаря чему растение легче переносит засуху после того, как хорошо укоренится.

Завершает список дихондра, в частности сорт «Серебристый водопад». Она образует длинные каскадные побеги с серебристо-зеленой листвой и мелкими цветками. Эксперт отмечает, что это растение лучше всего растет в хорошо дренированной почве и не требует частого полива, поэтому прекрасно подходит для подвесных кашпо. Для активного роста ей необходимо не менее шести часов прямого солнечного света в день.

Напомним, что если гортензии потеряли свежий вид во время жары, не стоит паниковать. Специалисты назвали несколько способов, которые помогут растениям восстановиться и легче пережить жаркие дни.

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