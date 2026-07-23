«Тайные переговоры» по Украине в Баку: Мережко указал на странную роль Германии и ловушку для Путина

Александр Мережко

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Недавние сообщения о проведении тайной встречи в Баку между представителями России и Германии на самом деле не имеют ничего общего с полноценным переговорным процессом. Участники этих кулуарных контактов не обладали никакими официальными полномочиями и никоим образом не представляли свои государства.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

По словам парламентария, сам факт проведения таких встреч вызывает крайнее удивление, а организаторы этого процесса поставили в крайне неловкое положение руководство Азербайджана, которое не давало согласия на использование своей территории.

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«То есть главный вопрос остаётся — не использовали ли эти переговоры каким-то образом немецкие власти? Одним словом, загадка остаётся, и здесь хотелось бы услышать мнение немецкой стороны. Здесь также важно, чтобы немецкая сторона не нарушила принцип — ничего об Украине без Украины. Поэтому важно услышать от немецкой стороны, что она не имеет никакого отношения к таким «переговорам» и никоим образом их не санкционировала», — подчеркнул Александр Мережко.

Путин загнал себя в конституционный тупик

Дипломат убежден, что в настоящее время реальное возобновление дипломатического урегулирования войны маловероятно, ведь российский диктатор Владимир Путин сам лишил себя возможности вести реальные переговоры.

«Путин заявляет, что переговоры могут начаться только в том случае, если российские войска полностью оккупируют Донецкую область, а этого не произойдет. Вообще, Путин сам загнал себя в тупик, включив ряд областей Украины в российскую конституцию. По мнению Путина, он сможет начать серьёзный диалог только в том случае, если ему удастся полностью захватить те территории, которые он включил в конституцию, а это абсолютно нереально», — отметил народный депутат.

Он подчеркнул, что вернуть Кремль к адекватному диалогу способно лишь резкое ухудшение ситуации внутри самой страны-агрессора.

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«Единственный вариант, который заставит Путина более или менее серьёзно вести переговоры, — это когда внешнее и внутреннее (то есть в результате экономических проблем и недовольства населения) давление будет настолько велико, что у него просто не останется иного выхода, как сесть за стол переговоров», — пояснил председатель комитета ВР.

Почему диктатор больше не имитирует диалог

Пока же ситуация полностью устраивает главу Кремля. Россия продолжает вести агрессивную войну и уничтожать гражданскую инфраструктуру, корректируя свою позицию в соответствии с сигналами из Белого дома, который не оказывает на врага максимально возможного давления. Кроме того, радикально изменилось поведение Путина в отношении будущего президента США Дональда Трампа.

«Если сначала Путин боялся Трампа и хотя бы делал вид, что ведет переговоры, чтобы избежать санкций, то потом он вообще перестал даже имитировать переговоры и фактически вышел из переговорного процесса. Причём он заметил, что Трамп никак не отреагировал на это прекращение переговоров, что дало Путину возможность вновь начать открыто выдвигать свои абсурдные требования», — подытожил Александр Мережко.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины официально отреагировало на заявления о конфиденциальных немецко-российских контактах в Азербайджане. В ведомстве подчеркнули, чтотайная встреча России и Германии состоялась без согласования с Киевом, а немецкая сторона заверила в своей приверженности принципам справедливого мира.

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