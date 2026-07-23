«Третья мировая уже началась»: аналитик раскрыл роковые ошибки Трампа и угрозу глобального хаоса уже в 2030 году

Третья мировая война / © Pixabay

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Мир окончательно пересек границу и зашел в самую опасную фазу исторического цикла — так называемый «Четвертый разворот» (Fourth Turning), сопровождающийся масштабными войнами, экономическим крахом и разрушением нынешнего миропорядка.

Об этом в своей пространной аналитической статье для платформы The Burning Platform пишет известный финансовый и общественный обозреватель Джим Квинн, передает ZeroHedge.

Аналитик опирается на концепцию исследователей Нила Хоу и Уильяма Штрауса, описывающих 80-летние циклы истории. По его словам, текущий кризис, начавшийся еще во время финансового коллапса 2008 года, достигает своего кровавого апогея и продлится, по меньшей мере, до начала 2030-х годов.

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Геополитические иллюзии и расшатывание стабильности

Квинн отмечает, что надежды на скорейшее урегулирование международных конфликтов путем простых соглашений оказались иллюзией. Попытки балансировать между противоборствующими сторонами — от попыток диалога по войне в Украине (включая переговоры в Анкоридже на Аляске) до эскалации на Ближнем Востоке — лишь отсрочили неизбежное обострение.

По словам автора, ключевые геополитические игроки попали в ловушку собственных противоречий:

Экономическое давление: Рост государственного долга США, приближающийся к критическим отметкам, и мультитриллионные дефициты делают финансовую систему США крайне хрупкой.

Энергетический кризис: Любые обострения вокруг Ормузского пролива или логистических путей Ближнего Востока мгновенно смывают иллюзию дешевого топлива, провоцируя новую волну инфляции в мире.

Военный тупик: Прокси-противостояния и локальные конфликты постепенно сливаются в единый глобальный театр боевых действий, простирающийся от Восточной Европы до Ближнего Востока и Восточной Азии.

Война ресурсов и высоких технологий

Обозреватель подчеркивает, что каждый Четвертый разворот в истории сопровождался скачком в технологиях уничтожения и готовностью лидеров их применять. Мир видит тотальное господство дронов, цифровой слежки и угрозу использования оружия массового поражения, если одна из сторон окажется в тупике.

«История не дает гарантий. Риск катастрофы очень высок. Если вспыхивает война этого цикла, это всегда война максимального риска и усилий — то есть тотальная война», — напоминает Квинн цитату из теории Штрауса и Хоу.

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Утрата контроля и «фаза отрицания»

По мнению автора, рядовые граждане Запада все еще находятся в состоянии «психологического отрицания», надеясь, что нормальная жизнь восстановится сама собой. Однако упадок институтов, разрушение свободного рынка в пользу корпоративного протекционизма и растущая разобщенность общества указывают на то, что возвращения в прошлое не будет.

Квинн подытоживает: ближайшие годы потребуют общества исключительной устойчивости, ведь преодоление системного кризиса такого масштаба всегда происходит из-за жестких испытаний и перестройки всего мироустройства.

Напомним, издание опубликовало шесть самых опасных стран, если начнется Третья мировая война. В списке самых опасных стран в случае Третьей мировой войны США и страна-агрессорка Россия, а самым безопасным местом во время военных действий будет Швейцария.

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