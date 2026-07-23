Пылает на море и на суше: российская армия потеряла танкер и понтонную переправу

Украина продолжает уничтожать теневой флот РФ/Иллюстративное фото / © theguardian.com

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В рамках снижения военно-экономического потенциала агрессора украинские военные успешно атаковали российское судно в акватории Черного моря и ряд логистических объектов оккупантов в Донецкой области. Эти филигранные операции существенно усложнят логистику противника и перебрасывание его резервов на фронт.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение танкера в Черном море

Главной морской целью этой ночью стал российский танкер, который обеспечивал оккупантов необходимыми ресурсами. По данным военного командования, судно выполняло чрезвычайно важную логистическую миссию для армии агрессора.

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«Танкер используется для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Уничтожение логистики и живой силы на Донбассе

Кроме успешной операции на воде, украинские защитники нанесли болезненные удары по наземной инфраструктуре врага в Донецкой области. В частности, в прицел попала важная понтонная переправа в районе населенного пункта Новоэкономическое.

Именно этот объект противник постоянно использовал для быстрого обеспечения военной логистики и оперативной переброски своих сил и средств на линии столкновения.

Также Силы обороны эффективно отработали по району сосредоточения живой силы противника, который размещался во временно оккупированной Горловке.

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В Генштабе отметили, что подобные операции являются неотъемлемой частью масштабного плана по снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», — подытожили военные.

Напомним, Украина ударила по двум судам российского теневого нефтяного флота. Россия временно ограничила движение судов в порт Новороссийск и из него из-за угрозы атак украинских беспилотников.

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