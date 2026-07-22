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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Атаки на танкеры парализовали ключевой нефтяной маршрут Казахстана — Bloomberg

Казахстан вынужден остановить транспортировку нефти в свой главный экспортный терминал в Черном море из-за серии атак на танкеры, которые создают угрозу для экспорта этой центральноазиатской страны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Танкер

Танкер / © Associated Press

Казахстан временно прекратил транспортировку нефти в морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле российского Новороссийска после серии атак на перевозившие казахстанскую нефть танкеры.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, решение связано с тем, что судоходные компании не готовы направлять танкеры в терминал из-за рисков безопасности. Поэтому КТК был вынужден прекратить прием нефти из трубопровода.

Маршрут КТК обеспечивает около 80% экспорта казахстанской нефти. Через него транспортируется более 1 млн баррелей нефти в сутки, в том числе из месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, разрабатываемых Chevron, ExxonMobil, Shell и другими международными компаниями.

Атаки на танкеры — что известно

Серия атак на танкеры у терминала началась несколько дней назад. Казахстан осудил удары по гражданским судам, заявив, что они угрожают экономическим интересам страны и международной энергетической безопасности.

После атак на танкеры, перевозившие казахстанскую нефть через Черное море, Астана заявила о возможности международных исков против Украины. В МИД Казахстана подчеркнули, что удары по гражданским судам угрожают экономическим интересам страны, а также сообщили об оценке нанесенного ущерба.

Между тем, с начала года в Казахстане поймали 255 водителей, которые пытались вывезти топливо в незаконных дополнительных баках. Чтобы остановить контрабанду, на границе развернули 59 полицейских постов для проверки авто.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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