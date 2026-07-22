Систему начисления зарплат судьям изменили, но денег в бюджете не предусмотрели — Совет судей Украины

Зарплаты судей в Украине перечислили / © ТСН

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В Украине изменили систему расчета судейского вознаграждения: теперь должностные оклады судей должны определяться на основе актуального прожиточного минимума для трудоспособных лиц - 3328 грн. Однако в государственном бюджете на 2026 год средства на зарплаты судей до сих пор рассчитаны по старому показателю - 2102 грн.

Об этом говорится в обращении Совета судей Украины к президенту Украины и Кабинету Министров Украины.

Новый порядок вступил в силу 25 июня 2026 г. после принятия Закона №4905-IX. Документ прямо запретил использовать для определения базового должностного оклада судьи любую другую величину кроме прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом о государственном бюджете на соответствующий год.

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Таким образом, законодательно система оплаты труда судей уже изменена. Однако фактическое финансирование осталось на прежнем уровне. По расчетам, для выплаты судейского вознаграждения по новым правилам 2026 года необходимо дополнительно почти 2,562 млрд. грн.

В Совете судей отмечают, что без выделения этих средств новая законодательная норма рискует остаться только декларацией.

Особенно остро проблема касается местных и апелляционных судов. Во многих из них из-за кадрового дефицита нагрузки на судей в два-три раза превышает установленные нормативы, в то же время предусмотренное законом вознаграждение длительное время финансируется не в полном объеме.

Министерство финансов подтвердило необходимость в дополнительных средствах, однако предложило отложить реализацию новой системы до формирования государственного бюджета на 2027 год. В Совете судей с такой позицией не согласились, ведь закон уже вступил в силу и должен применяться с 25 июня 2026 года.

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Для решения проблемы Совет предлагает использовать сверхплановые поступления судебного сбора и свободный остаток средств специального фонда государственного бюджета. Такой механизм уже применялся ранее: в 2025 году поступления от судебного сбора и других платежей составляли 5,73 млрд грн при запланированных 3,6 млрд грн. План был выполнен на 159%.

Если средств специального фонда будет недостаточно, правительство должно инициировать изменения в государственный бюджет на 2026 год.

Отдельно ССУ предлагает изменить сам подход к финансированию судов и планировать расходы на зарплаты в соответствии со штатным, а не фактическим количеством судей. В настоящее время такой принцип применяется, в частности, при финансировании Высшего антикоррупционного суда.

Совет судей обратился к президенту с просьбой принять меры по реализации закона, а в Кабмин — безотлагательно определить источники финансирования судейского вознаграждения по новым правилам. В Раде предупреждают: нерешение вопроса может привести к новым судебным и конституционным спорам, а также накопление финансовых обязательств государства.

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