Хайди Клум / © Associated Press

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Немецкая модель Хайди Клум— мама четверых детей: Лени, Генри, Йогана и Лу. Она успешно совмещает карьеру супермодели и телеведущей с материнством и неоднократно подчеркивала, что семья — самая важная часть её жизни.

Ее четверо детей уже взрослые. Клум воспитала их вместе со своим бывшим мужем, певцом Силом. Дети также проводят много времени с нынешним мужем Клум, музыкантом Томом Каулитцем.

Детей модель родила в возрасте от 30 до 36 лет.

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Лени

Клум родила своего первого ребенка 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Биологическим отцом Лени является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, хотя его отношения с Клум закончились, когда она ещё была беременна. Вскоре после этого Клум начала встречаться с Силом, и пара поженилась в 2005 году, а в 2009 году, когда Лени было 5 лет, Сил официально усыновил её.

Хайди Клум беременна Лени / © Getty Images

Генри

Второй ребенок Клум родился 12 сентября 2005 года в Лос-Анджелесе.

Хайди Клум беременна Генри / © Getty Images

Йохан

Второй сын Клум и Сила родился в Лос-Анджелесе 22 ноября 2006 года.

Хайди Клум беременна Йоганом / © Getty Images

Лу

Самый младший ребёнок Клум и Сила родился 9 октября 2009 года в Лос-Анджелесе.

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Хайди Клум беременна Лу / © Getty Images

Клум заботится о частной жизни своей семьи и практически не показывает младших детей публике, как и её бывший муж. Однако в январе 2024 года Сил совершил редкое публичное появление со всеми четырьмя детьми в Лос-Анджелесе. Также тогда присутствовала Лора Стрейер, девушка Сила, с которой он в отношениях несколько лет.

Лени, Лу, Сил, Лора Стрейер, Генри, Йохан / © Getty Images

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