Гайді Клум / © Associated Press

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Німкеня Гайді Клум — мама чотирьох дітей: Лені, Генрі, Йогана та Лу. Вона успішно поєднує кар’єру супермоделі й телеведучої з материнством та неодноразово наголошувала, що сім’я є найважливішою частиною її життя.

Її четверо дітей вже дорослі. Клум виховала їх зі своїм колишнім чоловіком співаком Сілом. Діти також проводять багато часу з нинішнім чоловіком Клум, музикантом Томом Каулитцем.

Дітей модель народила у віці від 30 до 36 років.

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Лені

Клум народила свою першу дитину 4 травня 2004 року в Нью-Йорку. Біологічним батьком Лені є італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе, хоча його та Клум стосунки закінчилися, коли вона ще була вагітна. Невдовзі після цього Клум почала зустрічатися з Сілом, і пара одружилася 2005 року і Сіл офіційно удочерив Лені 2009 року, коли їй було 5 років.

Гайді Клум вагітна Лені / © Getty Images

Генрі

Друга дитина Клум народився 12 вересня 2005 року в Лос-Анджелесі.

Гайді Клум вагітна Генрі / © Getty Images

Йоган

Другий син Клум та Сіла народився в Лос-Анджелесі 22 листопада 2006 року.

Гайді Клум вагітна Йоганом / © Getty Images

Лу

Наймолодша дитина Клум та Сіла, народилася 9 жовтня 2009 року в Лос-Анджелесі.

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Гайді Клум вагітна Лу / © Getty Images

Приватність своєї родини Клум оберігає і молодших дітей публіці практично не показує, як і її колишній чоловік. Однак у січні 2024 року Сіл здійснив рідкісну публічну появу з усіма чотирма дітьми в Лос-Анджелесі. Також тоді була присутня Лора Стрейєр, дівчина Сіла, з якою він у стосунках кілька років.

Лені, Лу, Сіл, Лора Стрейєр, Генрі, Йоган / © Getty Images

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