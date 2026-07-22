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99% українців пишуть це слово неправильно: навіть філологи досі сперечаються, як правильно — "майстерклас" чи "майстер-клас"
Слово «майстер-клас» давно стало звичним для українців. Його можна побачити в афішах, рекламі курсів, освітніх програмах і навіть у документах.
Проте саме його написання й досі викликає чимало суперечок. Одні впевнено пишуть «майстерклас», інші використовують дефіс, а хтось узагалі розділяє слово на два.
То який варіант відповідає нормам сучасної української мови?
Як правильно писати: «майстерклас» чи «майстер-клас»
Попри те що новий Український правопис дозволив писати разом чимало запозичених слів, із «майстер-класом» ситуація інша.
Фахівці з української мови рекомендують використовувати форму «майстер-клас» — через дефіс. Саме такий варіант відповідає правилам написання складних іменників, у яких перша частина є самостійним словом і визначає другу.
Чому виникла плутанина
Причина проста — англійське слово masterclass пишеться разом. Через це багато хто автоматично переносить таке написання й в українську мову.
Однак мовознавці наголошують: під час запозичення слів потрібно орієнтуватися не на англійський правопис, а на правила української орфографії. А вони відрізняються.
Чому не «майстерклас»
В українській мові разом пишуться складні слова, якщо їхній перший компонент є префіксоїдом (наприклад, відео-, авто-, міні-, максі-).
У слові «майстер-клас» обидві частини — «майстер» і «клас» — існують як окремі повноцінні слова. Саме тому між ними зберігається дефіс. Аналогічно пишуться:
бізнес-план;
фан-клуб;
інтернет-видання;
фітнес-клуб;
допінг-контроль.
Який варіант краще використовувати
Якщо ви готуєте офіційний документ, статтю, навчальні матеріали чи рекламний текст, варто обирати написання «майстер-клас». Саме така форма відповідає сучасним рекомендаціям редакторів і філологів.
Попри те що написання «майстерклас» дедалі частіше трапляється в інтернеті, нормативним варіантом української мови залишається «майстер-клас». Причина полягає не в тому, як це слово пишеться англійською, а в правилах українського правопису щодо складних іменників.
Тож наступного разу, коли будете анонсувати творчий захід або навчання, пам’ятайте: правильно писати «майстер-клас».
FAQ
Як правильно: майстерклас чи майстер-клас?
Нормативним варіантом в українській мові є «майстер-клас» — через дефіс. Таке написання відповідає правилам українського правопису для складних іменників.
Чому «майстер-клас» пишеться через дефіс?
Тому що слова «майстер» і «клас» є самостійними іменниками. В українській орфографії подібні складні слова зазвичай пишуться через дефіс, навіть якщо в мові-джерелі вони мають інше написання.