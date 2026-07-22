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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

99% українців пишуть це слово неправильно: навіть філологи досі сперечаються, як правильно — "майстерклас" чи "майстер-клас"

Слово «майстер-клас» давно стало звичним для українців. Його можна побачити в афішах, рекламі курсів, освітніх програмах і навіть у документах.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Як правильно: майстерклас чи майстер-клас

Як правильно: майстерклас чи майстер-клас / © Pixabay

Проте саме його написання й досі викликає чимало суперечок. Одні впевнено пишуть «майстерклас», інші використовують дефіс, а хтось узагалі розділяє слово на два.

То який варіант відповідає нормам сучасної української мови?

Як правильно писати: «майстерклас» чи «майстер-клас»

Попри те що новий Український правопис дозволив писати разом чимало запозичених слів, із «майстер-класом» ситуація інша.

Фахівці з української мови рекомендують використовувати форму «майстер-клас» — через дефіс. Саме такий варіант відповідає правилам написання складних іменників, у яких перша частина є самостійним словом і визначає другу.

Чому виникла плутанина

Причина проста — англійське слово masterclass пишеться разом. Через це багато хто автоматично переносить таке написання й в українську мову.

Однак мовознавці наголошують: під час запозичення слів потрібно орієнтуватися не на англійський правопис, а на правила української орфографії. А вони відрізняються.

Чому не «майстерклас»

В українській мові разом пишуться складні слова, якщо їхній перший компонент є префіксоїдом (наприклад, відео-, авто-, міні-, максі-).

У слові «майстер-клас» обидві частини — «майстер» і «клас» — існують як окремі повноцінні слова. Саме тому між ними зберігається дефіс. Аналогічно пишуться:

  • бізнес-план;

  • фан-клуб;

  • інтернет-видання;

  • фітнес-клуб;

  • допінг-контроль.

Який варіант краще використовувати

Якщо ви готуєте офіційний документ, статтю, навчальні матеріали чи рекламний текст, варто обирати написання «майстер-клас». Саме така форма відповідає сучасним рекомендаціям редакторів і філологів.

Попри те що написання «майстерклас» дедалі частіше трапляється в інтернеті, нормативним варіантом української мови залишається «майстер-клас». Причина полягає не в тому, як це слово пишеться англійською, а в правилах українського правопису щодо складних іменників.

Тож наступного разу, коли будете анонсувати творчий захід або навчання, пам’ятайте: правильно писати «майстер-клас».

FAQ

Як правильно: майстерклас чи майстер-клас?

Нормативним варіантом в українській мові є «майстер-клас» — через дефіс. Таке написання відповідає правилам українського правопису для складних іменників.

Чому «майстер-клас» пишеться через дефіс?

Тому що слова «майстер» і «клас» є самостійними іменниками. В українській орфографії подібні складні слова зазвичай пишуться через дефіс, навіть якщо в мові-джерелі вони мають інше написання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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