У платіжках за комуналку може з'явитися QR-код: які зміни готують в Раді

Платіжка за комунальні послуги

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У Верховній Раді 21 липня зареєстрували законопроєкт №15435, який пропонує суттєво посилити прозорість формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Однією з ключових новацій документа є запровадження QR-коду в платіжках, за допомогою якого споживачі зможуть переглянути економічне обґрунтування тарифу, структуру вартості послуги та детальний розрахунок її ціни.

Ініціатором законопроєкту став народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Гривко.

Документ передбачає запровадження тарифної декларації, яку пропонують затверджувати одночасно зі встановленням або переглядом тарифу на житлово-комунальні послуги.

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У декларації має міститися детальний розрахунок вартості послуги, економічне обґрунтування тарифу, а також інформація про всі складові, з яких формується кінцева ціна для споживача.

Саме на цю декларацію вестиме QR-код, розміщений у рахунку за комунальні послуги. Після його сканування споживач зможе перевірити, на підставі яких розрахунків сформовано суму до сплати.

Крім того, законопроєкт пропонує забезпечити відкритий доступ не лише до чинних тарифних декларацій, а й до архіву документів щодо тарифів, які діяли раніше. Інформацію про структуру тарифів також пропонується віднести до відкритих даних, доступ до яких не може бути обмежений, окрім випадків, передбачених законом.

У платіжках стане більше інформації

Автори законопроєкту також пропонують оновити вимоги до рахунків за житлово-комунальні послуги.

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Зокрема, у платіжках має з’явитися більше зрозумілої інформації про всі нарахування, періоди їх проведення, а також детальний розрахунок заборгованості. Це, на думку авторів документа, дозволить споживачам самостійно перевіряти правильність виставлених сум.

Посилення відповідальності для комунальників

Окремі положення законопроєкту передбачають посилення відповідальності виконавців житлово-комунальних послуг і управителів багатоквартирних будинків за порушення правил формування тарифів та неправильне нарахування вартості послуг.

Також документ пропонує заборонити комунальним підприємствам обмежувати або припиняти надання послуг мешканцям територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Росією територій, якщо відключення не зумовлене технічними причинами.

Ініціатори законопроєкту зазначають, що така норма має забезпечити додатковий захист громадян, які проживають у найбільш постраждалих від війни регіонах України.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже 2027 року.

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