В Україні все ж злетять ціни на газ та світло: у МВФ назвали останній "дедлайн"

МВФ / © Associated Press

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Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже 2027 року. Перед цим влада має посилити адресну підтримку соціально вразливих споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений меморандум про співпрацю України з МВФ.

У документі зазначено, що процес перегляду тарифів може розпочатися 2027 року. Водночас перед їх підвищенням Україна має створити достатньо ефективну систему адресного соціального захисту населення.

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До кінця лютого 2027 року влада зобов’язалася провести комплексну оцінку чинних механізмів підтримки споживачів комунальних послуг. Це має допомогти визначити найефективніші способи захисту соціально вразливих домогосподарств.

За оцінкою МВФ, поступове підвищення тарифів має сприяти фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури, скороченню боргів підприємств енергетичного сектору та зменшенню обсягу прихованих бюджетних субсидій.

У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня. Тепер термін виконання цього структурного маяка перенесли на кінець жовтня.

У довгостроковій перспективі МВФ виступає за повну лібералізацію цін на енергоресурси. У Фонді вважають, що ринкове ціноутворення допоможе залучити приватні інвестиції, необхідні для відновлення енергетичного сектору.

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Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення для населення. Його запровадили на період воєнного стану та ще на шість місяців після його завершення.

Водночас мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію, холодну воду та низку інших комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше в МВФ дали несподіваний прогноз щодо економіки України. У рейтингу-прогнозі щодо економік, які розвиватимуться найшвидше до 2031-го, Україна посіла третє місце. У період, коли великі економіки переживають стагнацію, маленькі країни стануть драйверами зростання.

Для України МВФ закладає середньорічне зростання на рівні 3,8%, а найбільш успішним прогнозується 2028 рік із показником близько 4,2%.

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