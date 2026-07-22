Які посади Зеленський пропонував Федорову / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти продовження роботи у команді влади, зокрема крісло віцепрем’єра з технологічного розвитку. Втім, колишній очільник оборонного відомства категорично відмовився від такої ролі, оскільки вважає своє звільнення з Міністерства оборони України необґрунтованим.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела у політичних колах.

Зеленський пропонував Федорову різні посади: що відомо

За інформацією джерел, під час зустрічі з главою держави Федорову рекомендували зберегти присутність у владі та зосередитися на технологічному напрямі.

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На це Михайло Федоров відповів, що без повноцінних повноважень, які має лише Міноборони, реалізувати його стратегію зі стримування російської агресії буде неможливо.

Співрозмовники у військових колах додали, що Федоров наполягав на логічності своєї подальшої роботи в МОУ. На його думку, після призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ попередня команда міністерства могла б без зволікань розпочати спільну трансформацію Сил оборони.

Натомість будь-якому новому керівникові знадобляться місяці, щоб сформувати власну команду та повністю розібратися у внутрішніх процесах.

Окрім цього, після відставки Олександра Сирського зникла формальна причина, якою президент раніше аргументував свою відмову перепризначати Федорова на посаду очільника оборонного відомства.

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Федорову пропонували створити свою партію

Нагадаємо, звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським спровокувало політичну кризу в Україні.

Попри пропозиції працевлаштування від американських технологічних гігантів, зокрема компанії Palantir Алекса Карпа, ексчиновник відмовився залишати країну. За даними The Times, у його оточенні вже обговорюють створення нової антикорупційної партії за підтримки кількох народних депутатів, а сам Федоров розглядається як потенційний кандидат у президенти із високим рівнем довіри серед населення.

Звільнення Федорова висвітлило тенденцію воєнного уряду Зеленського усувати сильних посадовців, перетворюючи їх на потенційних політичних суперників, як це раніше сталося з Валерієм Залужним.

Експерти та джерела видання зазначають, що причиною відставки Федорова могла стати його реформа системи оборонних закупівель на користь стартапів, що викликало спротив впливових кіл. Наразі ексміністр прагне продовжувати роботу задля перемоги України та наполягає на призначенні молодшого командування в ЗСУ.

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