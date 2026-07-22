Руслана після смерті Гарбарчука довела до сліз останньою розмовою з ним: що сказав заслужений артист

Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Українська співачка Руслана Лижичко вперше відверто розповіла, як пережила звістку про смерть свого близького друга, Заслуженого артиста України, танцівника Олександра Гарбарчука, який багато років був частиною її творчої команди та виступав із нею на переможному «Євробаченні-2004».

Артистка зізналася, що до останнього не втрачала надії, попри те, що знала про погіршення його стану. За її словами, друзі вірили, що він зможе подолати важку недугу. Напередодні трагічної звістки вона майже не спала. Тоді ще не пов’язувала це з Олександром, але відчувала незрозумілу тривогу. Уже вранці дзвінок від мами змусив її зрозуміти: сталося непоправне.

«Я знала, що його стан погіршується, але до останнього сподівалися на диво, що хвороба все ж виявиться слабшою. Навіть не дозволяли собі думати інакше навіть тоді, коли вже було дуже важко. Бо він саме та сильна і потужна людина, яка не вміє програвати… Але все ж сталося інакше», — зізнається зірка виданню «Фокус».

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Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

«Сьогодні вночі я дуже погано спала, ніби відчувала: щось станеться. Не пов’язувала це з Сашком, але було моторошно. Коли з самого ранку побачила дзвінок від мами, то зрозуміла, що щось сталося. На той момент ще не встигла прочитати повідомлення від Лесі, яка так само про це написала. Коли мама сказала, що Сашка не стало, я зробила глибокий вдих, а видихнути було дуже важко. Дуже важко втрачати близьких друзів… Тому так важливо цінувати кожну мить, коли вони поруч», — поділилася Руслана.

Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Співачка також пригадала їхню останню розмову. Вони постійно підтримували зв’язок, а востаннє листувалися перед концертом у Львові 27 червня. Через хворобу Гарбарчук не зміг прийти на виступ, але попросив Руслану «всіх порвати». Артистка також розповіла, що саме він був поруч із нею після перемоги на «Євробаченні», коли через виснаження вона опинилася в реанімації, і підтримував словами, які назавжди закарбувалися в її пам’яті. Крім того, Руслана зазначила, що рак уперше діагностували танцівникові п’ять років тому, а цього року хвороба повернулася. Місяць тому він потрапив до лікарні у вкрай важкому стані.

«Сашко був тією людиною, яка, тримаючи мене за руку, підтримувала у найскладніші моменти життя. Був момент після перемоги на Євробаченні, коли у мене здали нерви, наклалося емоційне і фізичне виснаження організму, — і я опинилася в реанімації. Сашко був поруч у той момент, тримаючи мене за руку, сказав фразу, яку говорив завжди: „Чуєш, мала, все буде добре!“. Цей момент назавжди залишиться у моєму серці. І ці слова завжди підтримуватимуть мене, де б він не був… у цьому чи іншому світі», — зворушила співачка.

Руслана і Олександр Гарбарчук / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Зазначимо, 21 липня стало відомо про смерть заслуженого артиста України, танцівника Олександра Гарбарчука. Він був одним із учасників легендарного балету «Життя» та долучився до тріумфального номера Руслани на «Євробаченні-2004», який приніс Україні першу перемогу на конкурсі. Останні роки митець боровся з раком шлунка. Прощання з ним відбулося 22 липня у Львові.

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