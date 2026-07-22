Чи буде зупинення бронювання в "Дії" і навіщо знову міняють правила: інсайди від ЗМІ

Чому в Україні знову переглядають правила відстрочки від мобілізації / © ТСН

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В Україні вже на початку серпня можуть тимчасово призупинити можливість електронного бронювання працівників через портал «Дія».

Офіційної інформації про це поки нема, але видання «Телеграф», яке посилається на власні джерела в парламенті, розповіло деталі цієї ідеї.

Чи буде Координаційний центр з питань бронювання

Вперше інформація про створення Координаційного центру з організації бронювання (а відповідно, і змін у процедурі) з’явилася на сайті Мінекономіки 16 липня, проте була видалена.

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Згодом про створення цього центру писало видання Forbes.ua. За даними видання, до нього мали увійти представники Мінекономіки, Генштабу, СБУ та Міноборони. Зазначалося, що цей Координаційний центр формуватиме рекомендації для ОВА та профільних міністерств щодо бронювання.

За даними «Телеграфу», нардеп Олександр Федієнко разом ще з 21 депутатом звернувся до нового прем’єр-міністра Корецького з проханням пояснити, навіщо створювати ще один орган з бронювання.

«Наче як є рішення Ставки про створення цього координаційного центру, а далі — тиша. Ну, а Ставка, ясна річ, депутатам не звітує. Крім того, це рішення було ухвалене ще за старого уряду, а новий уряд зараз із "квадратними" очима і сам мало що розуміє», — зазначає виданню співрозмовник у фракції «Слуга народу».

Які зміни будуть у бронюванні

У виданні нагадують, що зараз підприємство, яке має право отримати критичність, повинно звернутися до міністерства чи місцевої ОВА. Після отримання статусу критичності через портал «Дія» підприємство вже має змогу автоматично бронювати своїх працівників.

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Зміни полягають у тому, що тепер хочуть, аби міністерство або ОВА направляли звернення про визнання критичності в Координаційний центр. І вже на підставі цих рекомендацій центр ухвалюватиме рішення.

«Раніше було заплановано, що "Дія" припиняє працювати, починаючи від 8 серпня. Тобто у компаній можуть виникнути проблеми зі швидким, адекватним та логічним перебронюванням через "Дію". І є ймовірність, що цей Координаційний штаб в ручному режимі якраз і буде перевіряти критичність підприємств», — пояснило джерело журналістів «Телеграфу».

Джерела видання побоюються, що таке рішення викличе хаос і ситуацію, коли у тисяч заброньованих «злетить» їхнє бронювання на невизначений строк.

Бронювання через «Дію» не скасовуватимуть?

Натомість популярний телеграм-канал «Труха» з посиланням на свої джерела в уряді стверджує, що наразі бронювання через «Дію» не призупинятимуть. Нібито подібне рішення розглядав попередній склад Кабміну, а зараз на порядку денному такого нема.

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Навіщо потрібні ці зміни

«Це може бути пов’язано з тим, що начебто не вистачає мобілізаційного ресурсу», — каже Олександр Федієнко.

Нардепка Людмила Буймістер у коментарі виданню каже, що правила бронювання хотіли переглянути вже давно.

За її словами, Мінекономіки не має можливості проконтролювати ті подання, які роблять або органи місцевого самоврядування, державні підприємства чи інші інституції.

«Тому така міжвідомча координація обов’язково потрібна. Потрібно і збільшувати роль Мінекономіки в цьому процесі, щоб вони не були просто формальним підписантом бронювання, а робили якісну оцінку подань. Бо зараз у них нема жодного механізму. Вони просто перетворились на поштову скриньку. Так, вони беруть на себе формальну відповідальність, але ніяк не відпрацьовують кожен конкретний випадок і не дивляться на кожне конкретне підприємство та його значення, критичність для регіону, органу виконавчої влади», — зазначила Буймістер.

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Раніше у ЗМІ повідомили, що на Ставці Верховного головнокомандувача вирішили заборонити бронювання в «Дії».

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