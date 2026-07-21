Подання на бронювання можуть призупинити: Forbes дізнався про жорсткі перевірки

Кабмін створить спецштаб для ревізії бронювань - Forbes / © ТСН

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Кабінет міністрів готує зміни до процедури визначення підприємств критично важливими та до бронювання працівників від мобілізації.

Про це передає Forbes.ua.

За даними видання, найближчим часом в Україні планують створити спеціальний Координаційний штаб, який перевірятиме підприємства на відповідність критеріям критичності. До нього мають увійти представники Мінекономіки, Генштабу, СБУ та Міноборони.

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Зазначається, що цей Координаційний штаб формуватиме рекомендації для обласних військових адміністрацій та профільних міністерств щодо бронювання.

Від середини липня Мінекономіки уже проводить зустрічі з бізнесом щодо можливих змін до процесу визнання критичності підприємств та бронювання співробітників. Обговорюється, що перевірку проходитимуть і компанії, які вже мають статус критично важливих. Під час перевірок подання на бронювання можуть бути призупинені.

Джерела видання стверджують, що відповідну постанову уряд мав ухвалити ще минулого тижня, але рішення перенесли через зміну уряду.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що в Україні можуть тимчасово заблокувати послугу електронного бронювання працівників у застосунку «Дія» орієнтовно до 1 вересня.

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