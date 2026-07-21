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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

У білій фактурній сукні та сережках матері-королеви: принцеса Єлизавета відвідала з сім’єю службу

Спадкова принцеса Бельгії Єлизавета з'явилася на святкуванні Дня незалежності у гарному та елегантному образі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Єлизавета і принц Еммануель

Принцеса Єлизавета і принц Еммануель / © Getty Images

Сьогодні для ранкового заходу спадкоємиця престолу обрала бездоганну білу сукню простого крою та довжини міді. Злегка фактурна, щільна тканина запобігла проблемам, пов'язаним з вітром, які кілька разів виникали у королеви Матильди, коли їй доводилося поправляти капелюх.

Капелюх принцеси Єлизавети був того самого кольору, що і сукня і добре тримався на голові. Також образ принцеса доповнила квітковими сережками-висячками зі скриньки коштовностей її матері, клатчем та рукавичками, які тримала в руках і замшевими туфлями-човниками на підборах.

Принцеса Єлизавета і принц Еммануель / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і принц Еммануель / © Getty Images

Дорогою до собору Єлизавета йшла під руку зі своїм молодшим братом принцом Еммануелем, який був одягнений у ранковий костюм.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
121
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