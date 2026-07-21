Модель Нара Баптіста опублікувала миле відео зі своїм сином від Венсана Касселя

Нара Баптіста

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29-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста у січні 2025 року вперше стала мамою. Вона народила хлопчика, якого назвали Каетано. Батько дитини — 59-річний актор Венсан Кассель.

Нара Баптіста з сином

У своєму Instagram вона опублікувала миле відео зі своїм сином. Мама з дитиною біжать узбережжям моря. Відео знято зі спини — як і багато інших знаменитостей, Нара та Венсан приховують обличчя Каетано від широкої публіки.

Нагадаємо, Баптіста та Кассель почали зустрічатися у 2023 році, незабаром після його розлучення з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, найімовірніше, це сталося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є будинок у Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською. Їхній спільний син Каетано став для Венсана четвертою дитиною.

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Нара Баптіста та Венсан Кассель

Нагадаємо, що раніше модель Нара Баптіста разом з актором Венсаном Касселем відпочивала в Сен-Тропе.

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