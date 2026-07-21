Людмила Барбір без макіяжу похизувалась стрункою фігурою у купальнику з пікантними вирізами

Людмила Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

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Українська телеведуча Людмила Барбір насолоджується омріяною відпусткою. Знаменитість проводить час у Карпатах.

У своєму Instagram ведуча показує, як минає її відпочинок. Людмила Барбір милується неймовірними гірськими краєвидами, насолоджується смачними стравами, ходить на різні процедури, навіть у відпустці не забуває про спорт та активно плаває у басейні.

Людмила Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Ведуча також потішила підписників і пікантними кадрами. Знаменитість показала, як плавала у басейні. Людмила Барбір опублікувала кадри, на яких постає в чорному суцільному купальнику з пікантними вирізами. Ведуча засвітила свою струнку фігуру та довгі ніжки.

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Людмила Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

До речі, на кадрах Людмила Барбір поставала без жодної краплі декоративної косметики. Тож, можна помітити природну красу ведучої. Сама ж знаменитість говорить, що на повну насолоджується відпусткою. Ведуча проводить час за плаванням у басейні та поїданням смачних страв.

«Моя омріяна відпустка в Карпатах. Якщо хочете мене знайти, то шукайте десь між басейном і тарілкою баношу з грибами», — жартує ведуча.

Людмила Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

До речі, Людмила Барбір вирушила у відпустку не сама, компанію їй склали мама та син. Нещодавно ведуча замилувала їхніми рідкісними фото разом.

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