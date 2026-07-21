Звільнення навіть під час воєнного стану: що передбачають нові контракти для військових

Військовослужбовці України / © ТСН

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Військовослужбовці можуть укладати нові мотиваційні контракти, не чекаючи завершення чинного договору. Після підписання нового контракту попередній автоматично припиняє дію.

Про це повідомило Міністерство оборони України, відповідаючи на поширені запитання щодо нової системи контрактів.

У межах першого етапу трансформації Сил оборони нові контракти зможуть укладати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Вони передбачають визначений термін служби, грошове забезпечення та гарантію відстрочки після звільнення.

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Залежно від посади військовослужбовцям пропонуватимуть піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракт.

Чи потрібно чекати завершення чинного контракту

У Міноборони пояснили, що чекати завершення попереднього контракту не потрібно. Після підписання нового договору чинний контракт припиняється, а новий набуває сили з дати, зазначеної у наказі по особовому складу.

Для переходу на нові умови військовослужбовець має подати рапорт. Представники ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту можуть зробити це через застосунок Армія+.

Якщо застосунку немає або людина служить в іншому формуванні, рапорт потрібно подати у паперовій формі за підпорядкованістю. Його мають розглянути не пізніше ніж через 14 днів після подання.

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Укласти контракт можна лише з тією частиною, у списках особового складу якої перебуває військовий. Для підписання договору з іншим підрозділом спочатку потрібно офіційно перевестися.

На який термін укладатимуть контракти

Чинні військовослужбовці зможуть укладати нові контракти на 10 або 24 місяці. Перелік бойових посад і частин, для яких передбачений десятимісячний термін служби, затверджуватиметься окремим наказом Міноборони.

Після завершення контракту військовому гарантуватимуть право на звільнення незалежно від дії воєнного стану.

Якщо людина не захоче продовжувати службу, після звільнення вона отримає відстрочку від призову. Базовий термін становитиме шість місяців, до якого додаватиметься час залежно від бойового досвіду та загальної тривалості служби.

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Які виплати та гарантії передбачені

Нові контракти передбачають обов’язкове навчання у разі призначення на посаду за іншою спеціальністю, а також можливість кар’єрного зростання з урахуванням досвіду та побажань військовослужбовця.

Серед фінансових гарантій — одноразова виплата після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, бойові винагороди, надбавки та інші додаткові виплати.

Також передбачені відпустки, пільгова іпотека, компенсації та соціальні гарантії для військових і членів їхніх родин.

Контракт може бути достроково припинений на підставах, визначених законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

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Що зазначатимуть у договорі

У контракті фіксуватимуть особисті дані військовослужбовця, військову частину та посаду, дати початку і завершення служби, права й обов’язки сторін, виплати, соціальні гарантії та порядок припинення або продовження договору.

За три місяці до закінчення контракту військовий має повідомити командування, чи планує продовжувати службу. Якщо такого бажання немає, його звільнять після завершення визначеного договором терміну.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» військовозобов’язані можуть подати заявку на вакансії, за якими укладають нові контракти в Силах оборони. Сервіс дозволяє обрати напрям служби, переглянути доступні пропозиції та повідомити рекрутера про зацікавленість у контракті з визначеним строком.

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