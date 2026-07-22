Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

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Україну в ніч проти 22 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

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Сумщина: БпЛА — на Суми, Шостку, Ромни.

Чернігівщина: БпЛА — курсом на Ніжин.

Полтавщина: БпЛА — на Кременчук.

БпЛА — курсом на Запоріжжя.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового терористичного удару дроном по пасажирському поїзду в Запорізькій області.

Ми раніше інформували, що росіяни збільшили кількість авіаударів, КАБів і безпілотників на Харківщині. За словами військового, нова тактика спрямована на ізоляцію району бойових дій.

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