«Йому не позаздриш»: військовий зробив тривожний прогноз для нового головнокомандувача ЗСУ

Михайло Драпатий / © скриншот з відео

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Генерал-майору Михайлу Драпатому буде непросто на посаді нового головнокомандувача ЗСУ, а його подальший успіх значною мірою залежатиме від людей, яких він залучить до своєї команди.

Таку думку висловив старший лейтенант ЗСУ на псевдо «Алекс».

За його словами, Драпатий очолює українське військо у складний період — як через ситуацію на фронті, так і через високий рівень суспільної напруги.

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«Окрім важкого становища у війську та на фронті, новий ГК вступає на посаду в період великої соціальної напруги, а точніше — її вивертання з усіх щілин, тому в суспільстві оцінювати дії Драпатого будуть максимально уважно, суворо та критично, постійно порівнюючи з попереднім ГК, навіть там, де це буде максимально недоцільно», — зазначив військовий.

Він наголосив, що головнокомандувачеві доведеться враховувати не лише військові, а й суспільно-політичні аспекти своєї роботи.

«Такі посадовці мають розуміти, що їхня роль має не лише військове, а й політичне значення, тому повністю забити болт на соціальну складову не вийде, адже через це ми дійшли до того, до чого дійшли», — написав «Алекс».

За словами старшого лейтенанта, будь-якій людині потрібен час, щоб адаптуватися до нової посади, однак у випадку Драпатого такого часу буде обмаль.

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«Безумовно, як і будь-якій людині, котра вступає на нову посаду, йому потрібен час, щоб „роздуплитися“, але його в нього буде мало, як і права на помилку, — саме тому я також радію за пана генерал-майора, але й дуже йому не заздрю», — зазначив він.

На завершення військовий додав, що найбільші сподівання покладає на майбутню команду нового головнокомандувача та правильний напрямок її роботи.

«Через це поки що більше розраховую саме на склад його команди і правильний вектор роботи. Сподіваюся на краще», — підсумував «Алекс».

Раніше повідомлялося, що новим головнокомандувачем Збройних сил України став 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий.

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Ми раніше інформували, що російські загарбники докладатимуть значних зусиль, щоб максимально дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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