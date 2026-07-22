F-16 / © Getty Images

Реклама

Американський генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті США повідомив, що український винищувач F-16 уперше знищив російський літак Су-35 у повітряному бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слухання в Сенаті США.

«Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони», — заявив Кейн.

Реклама

Під час слухань генералу також поставили запитання про те, кого, на його думку, США хотіли б бачити переможцем у війні Росії проти України.

«Кого ми хочемо бачити переможцем у війні між Росією та Україною?» — запитали в Кейна.

«Я хочу, щоб перемогла Україна», — відповів генерал.

Окремо Кейна запитали, чи вважає він Росію другом Сполучених Штатів.

Реклама

«Я думаю, це складні стосунки… Не думаю, що вони наші друзі», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що до кінця цього року Бельгія планує передати Україні сім винищувачів F-16.

Ми раніше інформували, що Українські військові пілоти відходять від радянських підходів до авіації та опановують західну модель управління польотами під час навчання у Великій Британії.

Новини партнерів