Українські пілоти F-16 навчаються літати без GPS: навіщо потрібна така навичка

пілоти F-16 навчаються літати без GPS

Майбутні українські пілоти винищувачів F-16 навчаються літати без GPS. Усе тому, що Росія глушить навігацію, аби ускладнити повітряні бої. Вже на ранніх етапах підготовки українські пілоти навчаються літати без повноцінної GPS-навігації.

Пілотів готують до важкої радіоелектронної боротьби на полі бою з боку ворога. Про це повідомляє Business Insider.

Перед стартом польотів пілоти проходять навчальний курс для винищувача F-16 Fighting Falcon американського виробництва. Від самого початку вони стикаються з реаліями сучасної війни: РФ глушить GPS-навігацію, тому вчитися літати доводиться без неї.

Під час багатомісячного навчального курсу, що проходить у Великій Британії, де пілоти вивчають англійську та керування літаком, усе відбувається без GPS-навігації.

Один з українських пілотів-стажерів, ім’я якого не розголошують з міркувань безпеки, поділився, що вкрай важливо навчитися літати без GPS на малих висотах.

Західні пілоти вивчають таку навичку, як запасний план. Натомість українські пілоти повинні знати це як основний вид польоту та повітряного бою. Російські війська на передовій глушать навігаційні системи, тому українським пілотам винищувачів доводиться використовувати мапи або наземні орієнтири.

Українські пілоти отримали інструктаж під час курсу у Великій Британії. Його проводили Королівські військово-повітряні сили. Пілоти F-16 навчилися діяти в складних умовах радіоелектронної боротьби та використовувати характерні особливості місцевості для орієнтування під час навчальних польотів.

Дві країни Європи гальмують передавання літаків Україні

Нагадаємо, постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon для України гальмується: одразу дві країни — Бельгія та Норвегія — досі не передали жодного літака, попри обіцянки ще від 2023 року.

Бельгія планує віддати 30 винищувачів, проте процес залежить від темпів отримання нових F-35 та технічного стану старих бортів, що може розтягнути постачання до 2028 року.

Норвегія натомість досі не передала 6 обіцяних літаків, оскільки вони потребують тривалого ремонту та доукомплектування на заводі в Бельгії, де роботи ще фактично не розпочалися.

На сьогодні з чотирьох країн-донорів лише Нідерланди повністю виконали зобов’язання (24 літаки), а Данія поставила більшу частину (12 із 19).

