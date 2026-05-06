Трамп назвав умову для припинення війни в Ірані

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 6 травня, що війна проти Ірану може закінчитися, якщо Тегеран виконає досягнуті домовленості. При цьому Ормузька протока знову буде відкритою для всіх суден.

По це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Припускаючи, що Іран погодиться на те, про що було домовлено — що, можливо, є великим припущенням, — уже легендарна операція „Epic Fury“ („Епічна лють“) буде завершена, а високоефективна Блокада дозволить Ормузькій протоці бути ВІДКРИТОЮ ДЛЯ ВСІХ, включно з Іраном», — йдеться у дописі.

Реклама

При цьому американський президент традиційно пригрозив Ірану ще більш руйнівними бомбардуваннями, якщо Тегеран проігнорує угоду.

«Якщо вони не погодяться, почнеться бомбардування, і воно буде, на жаль, значно вищого рівня та інтенсивності, ніж раніше», — написав Трамп.

Угода, про яку згадує Дональд Трамп, очевидно, стосується домовленостей, про які раніше повідомляло видання Axios.

Ця угода передбачає скасування обома сторонами обмежень на транзит через Ормузьку протоку. Водночас США також погоджуються скасувати свої санкції та повернути мільярди заморожених іранських коштів. Крім того, Іран погодиться вивезти свій високозбагачений уран з країни, що є ключовим пріоритетом США, від якого Тегеран досі ухилявся.

Реклама

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп припустив, що врегулювання конфлікту з Іраном може зайняти ще два-три тижні.

Також американський президент оголосив про тимчасове призупинення операції в межах проєкту «Свобода», який передбачає забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Іран «абсолютно» порушив домовленості про припинення вогню, і закликав до жорсткої відповіді. За його словами, дії Тегерана потребують «великої, рішучої, болісної та короткої» реакції.

Новини партнерів