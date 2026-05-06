США тимчасово призупинили операцію в Ормузькій протоці: Трамп назвав причину

Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення операції «Свобода» в Ормузькій протоці через прогрес у переговорах з Іраном та звернення з боку Пакистану й інших держав.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції в межах проєкту «Свобода», який передбачає забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення ухвалили після звернень з боку Пакистану та інших держав, а також на тлі прогресу в переговорах між США та Іраном.

«З огляду на прохання Пакистану та інших країн, а також після значного військового успіху під час кампанії проти Ірану й суттєвого просування у переговорах щодо остаточної угоди, ми погодилися тимчасово призупинити проєкт “Свобода”», — написав президент США.

Водночас Трамп наголосив, що блокада залишатиметься чинною, а пауза в операції має дати сторонам можливість завершити підготовку та підписання потенційної угоди з Іраном.

Раніше США заявляли, що проєкт «Свобода» передбачає супровід суден через Ормузьку протоку із залученням американських військових кораблів, авіації та безпілотників через загострення ситуації в регіоні.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Іран “абсолютно” порушив домовленості про припинення вогню, і закликав до жорсткої відповіді. За його словами, дії Тегерана потребують “великої, рішучої, болісної та короткої” реакції.

На тлі загострення Об’єднані Арабські Емірати повідомили про повітряну атаку з боку Ірану. За даними місцевої влади, системи ППО виявили чотири крилаті ракети: три з них перехопили над територіальними водами, ще одна впала в море.

Також у Фуджейрі повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі після атаки безпілотників. Через загрозу ударів в ОАЕ лунали сигнали ракетної небезпеки, а міжнародний аеропорт Дубая тимчасово припинив обслуговування рейсів.

Крім того повідомляють, що США оголосили про початок нової військової місії для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Американське командування заявило, що розпочинає підтримку операції, спрямованої на відновлення свободи навігації для комерційних суден у стратегічно важливому регіоні.

