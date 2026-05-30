Флот РФ практично нівельовано: Сили оборони диктують свої умови в Чорному та Азовському морях

Робоча поїздка Олександра Сирського до Одеси / © Олександр Сирський

Чорноморська операційна зона стала театром бойових дій, де Сили оборони України повністю перехопили ініціативу, диктують російським загарбникам власні умови та практично звели нанівець присутність флоту РФ у Чорному й Азовському морях.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Про це свідчать результати робочої поїздки військового керівництва до Одеси, де відбулася зустріч із командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ. У межах візиту разом із начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим було проінспектовано ключові підрозділи ударних сил ВМС, зокрема берегові протикорабельні ракетні комплекси «Нептун», а також корабельно-катерний склад та системи протиповітряної й протикатерної оборони портів.

Під час наради командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа доповів про поточну обстановку та заходи щодо зміцнення безпеки морських торговельних шляхів. Особливу увагу командування приділило розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів та безпілотних авіаційних систем.

«Роль безпілотних та безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому наше завдання — масштабувати виробництво, швидко впроваджувати нові рішення, діяти на випередження. Будемо посилювати бойові спроможності корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам ворога», — йдеться у повідомленні.

Окрім масштабування ударних дронів, Україна впроваджує ще одне стратегічне рішення — створення єдиної Інтегрованої системи морської обізнаності. Вона об’єднає всі сенсори різних міністерств і відомств, що діють на морі. Певні кроки для реалізації цього проєкту вже втілюються на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях, що дозволить державі повністю контролювати ситуацію у своїх південних рубежах.

