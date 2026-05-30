Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

Реклама

Падіння російського безпілотника на житловий будинок у Румунії продемонструвало серйозні прогалини в системі протиповітряної оборони країн НАТО на східному фланзі та поставило під сумнів готовність Альянсу протистояти сучасним загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент став черговим підтвердженням того, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн Європейського Союзу та НАТО вже фактично стали регулярним явищем. Видання зазначає, що подібні випадки фіксуються від Чорного моря до кордонів Фінляндії, а європейські держави досі не виробили ефективної відповіді на нову форму повітряної війни.

Реклама

Східний фланг НАТО залишається вразливим

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане після інциденту розкритикував недостатній рівень готовності Румунії та союзників до подібних загроз.

За його словами, країни східного флангу стикаються з нестачею сучасних систем виявлення та перехоплення безпілотників, а уроки війни в Україні досі не були повністю враховані.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Румунія зафіксувала вже 47 випадків проникнення дронів на свою територію. Аналогічні інциденти неодноразово відбувалися у Польщі, Фінляндії, Латвії, Литві та Естонії.

Минулого року Польща навіть ініціювала консультації союзників за статтею 4 НАТО після того, як над її територією були зафіксовані та збиті російські безпілотники.

Реклама

Чому традиційна ППО не справляється

Bloomberg зазначає, що більшість сучасних ударних дронів літають на малій висоті, через що часто залишаються поза зоною виявлення традиційних радарів.

Крім того, використання дорогих винищувачів або зенітних ракет для знищення дешевих безпілотників є економічно невигідним. Через це навіть держави НАТО стикаються зі складною дилемою щодо захисту свого повітряного простору.

Експерти наголошують, що розвиток технологій безпілотників відбувається швидше, ніж модернізація оборонних систем, а тривалі процедури закупівель часто призводять до того, що нове обладнання морально застаріває ще до введення в експлуатацію.

Директорка Чорноморської програми вашингтонського Інституту Близького Сходу Юлія Джоя заявила, що регулярні прориви російських дронів створюють ризики для довіри громадян до гарантій безпеки НАТО.

Реклама

Європейські країни терміново посилюють оборону

На тлі зростання загрози країни східного флангу НАТО почали прискорювати створення нових систем боротьби з безпілотниками.

Румунія планує пришвидшити закупівлі спеціалізованих боєприпасів і систем протидії дронам за програмою ЄС SAFE. Водночас США вже передали румунській армії систему боротьби з безпілотниками Merops, хоча вона поки що не інтегрована до національної системи захисту.

Латвія готується розгорнути спеціальні мобільні групи боротьби з дронами вздовж кордону. У Литві та Естонії змінюють законодавство, щоб оператори критичної інфраструктури могли самостійно збивати або глушити безпілотники, які становлять загрозу.

Польща заявила про створення найбільш інтегрованої системи боротьби з дронами в Європі, а країни регіону активно закуповують нові радари, акустичні датчики, радіочастотні системи виявлення, безпілотники-перехоплювачі та спеціалізовані ракети малої вартості.

Реклама

У НАТО побоюються подальшого зростання загрози

Особливу стурбованість викликає ситуація у Фінляндії, яка має найдовший сухопутний кордон з Росією серед усіх держав ЄС — близько 1300 кілометрів.

Постійний секретар Міністерства внутрішніх справ Фінляндії Матті Сарасмаа попередив, що зі збільшенням тривалості війни в Україні зростає ймовірність більш агресивного використання Росією безпілотників поблизу кордонів держав НАТО.

На думку співрозмовників Bloomberg, останні інциденти демонструють, що навіть через понад чотири роки після початку масштабної війни Росії проти України європейські союзники все ще не мають повністю готової системи захисту від масованих атак сучасних безпілотників.

Дрон РФ в Румунії — що відомо

Вночі 29 травня дрон РФ влетів у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац. Постраждало щонайменше двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міноборони Румунії заявило, що цей БпЛА був російського походження.

Реклама

Після 01:00 підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер, для перехоплення повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон. Міноборони пояснило це тим, що вони не можуть ризикувати «створенням більшої загрози, ніж тій, якій можна запобігти».

Президент Румунії Нікушор Дан обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та домовився продовжувати координацію в межах Альянсу для зміцнення оборони та східного флангу.

Новини партнерів