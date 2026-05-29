Румунія закриває консульство РФ і висилає генконсула: Бухарест чітко звинуватив Москву

Румунія оголосить генерального консула Росії в Констанці персоною нон грата, а саме консульство РФ у місті буде закрите. Таке рішення ухвалили після інциденту з російським безпілотником, який впав на багатоквартирний будинок у Галаці.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан за підсумками засідання Вищої ради оборони країни, передає Digi24.

За словами румунського президента, інцидент стався напередодні ввечері. Внаслідок падіння дрона постраждали двоє громадян Румунії. У квартирі на 10-му поверсі багатоповерхівки сталися вибух і пожежа.

«Вчора ввечері стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії, і вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, країні, яка понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цією ситуацією генеральний консул Російської Федерації в Констанці буде оголошений персоною нон грата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрите», — заявив Нікушор Дан.

Президент Румунії також наголосив, що йдеться саме про російський безпілотник «Герань-2», який вилетів із території РФ. За його словами, румунська сторона знає траєкторію дрона, його маршрут через Україну та місце входу в повітряний простір Румунії.

Дан уточнив, що безпілотник був частиною групи з 43 російських дронів, однак лише один із них досяг території Румунії.

Окремо румунський президент розкритикував політиків і лідерів думок у Румунії, які намагаються виправдати Росію після цього інциденту.

«Хочу зазначити безвідповідальність деяких румунських політичних лідерів і лідерів громадської думки, які намагаються виправдати Росію за цей інцидент. Тепер румунські громадяни можуть побачити, хто є прозахідним, а хто лише імітує прозахідні настрої», — додав він.

Нікушор Дан також подякував партнерам з Європейського Союзу та НАТО за солідарність після інциденту. За його словами, реакція союзників підтверджує єдність і солідарність євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, в ніч проти 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у будинок в румунському місті Галац. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців.

Для перехоплення безпілотника о 01:19 з авіабази Фетешть підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер. Пілоти отримали дозвіл на ураження повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон, бо в армії щодо цього питання «дуже суворі обмеження».

У НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати оборону проти всіх загроз, включно з дронами».

