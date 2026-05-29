У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні.
Вдень 29 травня по всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів.
Про це у своїх офіційних каналах повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
За даними військових, тривогу оголосили через зліт російського винищувача МіГ-31К. Цей літак може нести гіперзвукові ракети «Кинджал», які швидко долітають до будь-якої точки України.
Окрім цього військові повідомили, що зафіксовано рух керованої авіаційної ракети в бік Кропивницького.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про підготовку росіян до нової масованої атаки по Україні.
