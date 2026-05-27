По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: куди летять ракети

Людей закликають пройти до укриттів та не нехтувати сигналами сирени через загрозу ракетного удару.

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 27 травня

Увечері, 27 травня, на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 22:00

За інформацією моніторингових чатів, у повітрі перебувають два Міг-31К. Є попередження про пуск або імітацію пуску «Кинджaлу».

Згодом там уточнили, що «Кинджал» летить на Київщину через Чернігівщину (станом на 22:01).

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Росія погрожує новим ударом

Вчора, 26 травня, повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова залякувала, що Росія знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Військовий експерт Павло Нарожний назвав терміни нової комбінованої атаки РФ після погроз із Москви.

Військовий експерт Жданов теж попередив українців після наймасштабнішої атаки на Київ.

Також начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відверто оцінив шанси ППО відбити новий масований удар.

