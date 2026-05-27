По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: куди летять ракети

Повітряна тривога 27 травня

Увечері, 27 травня, на всій території України було оголошено повітряну тривогу через вилiт винищувaча МiГ-31К у Росії.

«Увага. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — попередили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 22:00

За інформацією моніторингових чатів, у повітрі перебувають два Міг-31К. Є попередження про пуск або імітацію пуску «Кинджaлу».

Згодом там уточнили, що «Кинджал» летить на Київщину через Чернігівщину (станом на 22:01).

Зауважимо, що повітряна тривога через зліт МіГ свідчить, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Винищувач МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Росія погрожує новим ударом

Вчора, 26 травня, повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні в наступні дві доби.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова залякувала, що Росія знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

