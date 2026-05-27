Крим в ізоляції, а південь тріщить: російські воєнкори забили на сполох через нову тактику ЗСУ

Нова тактика ЗСУ ламає фронт на півдні та відрізає Крим / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Останнім часом Україна дедалі частіше нав’язує ворогові власні умови ведення бойових дій, а масовані атаки РФ на Київ західні експерти називають актом відчаю, яким Володимир Путін намагається приховати від російського суспільства реальні проблеми своєї армії.

Про те, як інноваційна тактика ЗСУ створює передумови для обвалу Південного фронту, пише німецьке видання Welt.

Паніка серед окупантів та руйнування логістики

Російські військові блогери починають бити на сполох через критичну ситуацію на півдні України. Зокрема, відомий російський Telegram-канал Rybar скаржиться, що від початку травня українські сили суттєво посилили удари безпілотниками по транспорту, який постачає різні вантажі до Херсонської та Запорізької областей, а також до окупованого Криму. Через такі дії півострів уже стикається з дефіцитом певних товарів і змушений обмежувати продаж пального.

Реклама

Окрім постійних дронових атак, систематичних ударів зазнає російська залізнична мережа, яка є основою ворожих ліній постачання. Блогери визнають, що Україні фактично вдалося встановити вогневий контроль над усім сухопутним коридором між Росією і Південним фронтом, що серйозно підриває боєздатність окупаційної армії в цьому регіоні. Західні аналітики наголошують, що регулярні українські удари глибоко в тил росіян стали найпомітнішим тактичним нововведенням у війні за останні місяці.

Вихід із позиційної війни та перевага в інноваціях

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті констатує початок «нової фази війни». За даними аналітиків, від 2023 року обидві сторони перебували у стані позиційної війни, де Росія зазнавала шалених втрат через постійні піхотні штурми — до 35 тисяч солдатів щомісяця. Окупанти вже близько п’яти місяців не здатні повноцінно компенсувати ці втрати новими рекрутами. Натомість українські сили наразі активно змінюють правила гри: російські територіальні здобутки наближаються до нуля, а ЗСУ від середини лютого повертають під свій контроль більше територій, ніж ворог встигає захопити.

ISW фіксує успішні спроби українців долати так звані «зони смерті» та проводити локальні механізовані контратаки. Цьому сприяє низка важливих факторів: вдосконалення українського військового мистецтва, перехід армії до корпусної структури на початку 2025 року та впровадження інноваційної бойової інформаційної системи, яка об’єднує розвідку й цілевказання у реальному часі вздовж усієї лінії фронту. Крім того, українські сили здобули локальну перевагу в дронах та успішно винищують російську ППО, що відкриває можливості для глибших ударів по інфраструктурі країни-агресора.

«Українські сили випереджають Росію у здатності до інновацій як у питаннях військових технологій, так і в інтеграції цих нових технологій в ефективні оперативні концепції, що можуть допомогти українським Збройним силам вирватися з позиційної війни», — підсумовують експерти ISW.

Реклама

Колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг додає, що головною причиною повернення Україною стратегічної ініціативи є здатність її командування неймовірно швидко адаптуватися до нових умов на полі бою. Водночас фахівці попереджають: ця перевага може виявитися тимчасовою, оскільки ворог також намагається вчитися, тому західні партнери повинні максимально підтримати ЗСУ саме зараз, щоб допомогти їм реалізувати масштабний прорив ослабленого Південного фронту.

Нагадаємо, в ОПУ не виключають, що зупинка війни та скасування воєнного стану можливі вже восени. Якщо літній наступ Росії на Куп’янськ і Малу Токмачку остаточно провалиться, то ще до кінця року Україна зможе заморозити фронт.

Новини партнерів