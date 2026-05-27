Вагінальний естроген: які побічні ефекти вважаються нормальними, а коли звертатися до лікаря

Терапія вагінальним естрогеном давно перестала бути табуйованою темою. Сьогодні гінекологи все частіше говорять про те, що локальний естроген може буквально повернути жінці комфорт життя під час перименопаузи та менопаузи, про це розповіло видання Woman`s World

За словами докторки Джессіки Дункан, головної медичної директорки Ivim Health, естроген — це гормон, рівень якого природно знижується з віком. Саме через це з’являються сухість слизових, печіння, дискомфорт під час сексу чи часті інфекції сечовивідних шляхів.

Вагінальний естроген працює локально: препарат вводиться безпосередньо у вагінальні тканини, а не через таблетки чи пластирі. Завдяки цьому у кров потрапляє значно менше гормону, ніж за системної гормональної терапії.

Для чого призначають вагінальний естроген

Гінекологиня Марал Малекзаде пояснює, що лікування використовують за генітоуринарному синдромі менопаузи (GSM), який може проявлятися такими симптомами:

сухість або свербіж

печіння

часті позиви до сечовипускання

болісний секс

повторні інфекції сечовивідних шляхів

У яких формах буває вагінальний естроген

Сьогодні існує кілька варіантів терапії, тож жінка може обрати той, який їй комфортніший.

Креми наносяться всередину піхви щодня протягом перших тижнів, а потім, за потреби. Часто допомагають за подразненості та сухості вульви.

Вагінальні кільця вводяться всередину піхви та залишаються там на кілька місяців, вони поступово виділяють невелику дозу естрогену.

Вагінальні таблетки використовуються щодня на старті лікування, а далі підтримувально. Вважаються менш «брудним» варіантом із точним дозуванням.

Страх цієї терапії

У багатьох жінок слово «естроген» досі викликає тривогу. Причина — старі дослідження, які свого часу пов’язали гормональну терапію з ризиком тромбів, інсультів і раку молочної залози.

Але сучасні дані показують, що низькодозований вагінальний естроген працює зовсім інакше, ніж системна гормональна терапія. Через мінімальне всмоктування у кров ризики значно нижчі.

Нормальні побічні ефекти

Лікарі наголошують, що у перші тижні організм адаптується до терапії, тому деякі реакції очікувані та тимчасові.

Набряк або відчуття «повноти». Естроген покращує кровообіг і зволоження тканин. Через це слизова може тимчасово ставати чутливішою чи навіть трохи набрякати. Іноді причина — не сам гормон, а реакція на конкретну форму препарату.

Більше виділень. Піхвові тканини стають зволожнілими та здоровішими, тому жінка може помітити збільшення природних виділень.

Чутливість грудей. Навіть локальний естроген частково всмоктується в організм, тому інколи виникає легкий біль або чутливість грудей. Зазвичай з часом це минає.

Незначні кров’янисті виділення. Якщо слизова до лікування була дуже тонкою та сухою, на початку терапії можуть з’явитися легкі кров’янисті виділення.

Якщо побічні ефекти дуже турбують

Головне правило — не терпіти дискомфорт мовчки. Лікарі радять обговорити симптоми з гінекологом, не змінювати дозування самостійно та за потреби — спробувати іншу форму препарату.

Наприклад, якщо крем викликає подразнення, таблетка чи кільце можуть переноситися значно легше. Також важливо виключити інфекції, алергічні реакції та дерматологічні проблеми, які можуть не мати стосунку до естрогену.

Коли звертатися до лікаря

Негайна медична допомога потрібна, якщо з’явилися:

біль або тиск у грудях

сильний набряк однієї ноги

ускладнене дихання

сильна алергічна реакція

набряк обличчя

Такі симптоми можуть свідчити про серйозні ускладнення.

Вагінальний естроген — не «страшна гормональна терапія» з минулого, а сучасний локальний метод лікування, який допомагає багатьом жінкам повернути комфорт, сексуальність і якість життя.

Так, побічні ефекти можливі, проте у більшості випадків вони тимчасові та минають, коли організм адаптується до препарату.

І найважливіше — не змушувати себе «терпіти». Правильно підібрана форма та дозування можуть зробити терапію справді комфортною. Як наголошують лікарі, мета лікування — не виживати через дискомфорт, а знайти варіант, у якому ваше тіло почуватиметься безпечно та добре.

