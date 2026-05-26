Курс валют на 27 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня трохи послабилася щодо американського долара.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 27 травня. Долар додав 3 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий зріс на 1 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 44,27 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,51 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,17 (+1 коп.)
Як повідомлялося, українцям почали блокувати картки після отримання "зайвих" 1500 грн. Через масштабний технічний збій українцям повторно зарахували анонсовану допомогу, а тепер блокують рахунки.
