Гроші
72
1 хв

Курс валют на 27 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня трохи послабилася щодо американського долара.

Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на середу, 27 травня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 27 травня. Долар додав 3 коп. Євро втратив 1 коп. Злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,27 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,51 (-1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,17 (+1 коп.)

Як повідомлялося, українцям почали блокувати картки після отримання "зайвих" 1500 грн. Через масштабний технічний збій українцям повторно зарахували анонсовану допомогу, а тепер блокують рахунки.

