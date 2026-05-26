Шкільні обіди коштом держави: коли в Україні всі учні обідатимуть безплатно
В Україні від 1 вересня безкоштовні обіди отримають усі учні — з 1 по 11 клас.
Від 1 вересня цього року учні 1–11 класів по всій Україні мають отримувати безкоштовні теплі обіди.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками ОВА.
Прем’єрка нагадала, що станом на сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях.
За її словами, уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 харчоблоків у школах по всій Україні.
«Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників», — підсумувала Свриденко.
