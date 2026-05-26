Сонце ламає семафори: як магнітні бурі можуть спровокувати зіткнення поїздів

Зіткнення потягів можуть почастішати через потужні магнітні бурі

Космічна погода не лише впливає на самопочуття метеозалежних людей чи спричиняє яскраві полярні сяйва, але й несе приховану та надзвичайно серйозну загрозу для наземної інфраструктури.

Про те, як геомагнітна активність Сонця здатна спровокувати фатальні катастрофи на залізничних магістралях, пише The Independent із посиланням на нове дослідження вчених з Ланкастерського університету.

Як космос втручається в роботу семафорів

За словами аспіранта-дослідника Кемерона Паттерсона та професора Джима Вайлда, сонячні спалахи створюють потужні електромагнітні збурення, які взаємодіють з магнітним полем Землі. Це призводить до виникнення так званих геомагнітно-індукованих струмів, що проходять крізь землю та проникають у будь-які заземлені провідники, серед яких і залізничні рейки.

Більшість сучасних залізничних систем використовують для керування рухом рейкові кола. Це означає, що сигнал семафора контролюється електричним струмом, який пропущено безпосередньо через самі металеві рейки. Коли поїзд заїжджає на певну ділянку, його колеса та металеві осі замикають ланцюг, сигналізуючи системі, що колія зайнята, і автоматично вмикаючи червоне світло для наступних потягів. Однак під впливом сильної сонячної бурі додатковий космічний струм здатен обдурити ці чутливі датчики.

Смертельна небезпека «хибного зеленого»

Науковці створили комп’ютерну модель і виявили два можливі сценарії системних збоїв. Перший, так званий «відмовобезпечний», трапляється, коли сонячний струм змушує зелений сигнал перемикнутися на червоний. У такому разі машиніст просто зупиняє поїзд, що призводить лише до безпечних затримок у графіку та незручностей для пасажирів.

Проте значно більшу небезпеку становить зворотна ситуація, коли космічний струм компенсує напругу на зайнятій ділянці та змушує червоний сигнал семафора раптово стати зеленим. Це може дати машиністу хибний дозвіл на рух і призвести до катастрофічного зіткнення з потягом, який уже стоїть попереду на тій самій колії. Дослідники наголошують, що саме такі «хибні зелені» збої вимагають значно меншої сили магнітної бурі, тому вони цілком можуть відбуватися регулярно та наражати тисячі людей на небезпеку під час пікових періодів сонячної активності.

