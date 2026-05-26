Журналісти показали небезпечну роботу шахтарів ДТЕК у прифронтових регіонах

Реклама

Про це йдеться в статті видання NV.

В ній зазначається, що за роки з початку повномасштабного вторгнення небезпека для українських шахтарів зросла, бо окрім роботи у важких умовах, вони ще й регулярно опиняються під атаками ворога.

«Виклики безпеки є. Це виклики серйозні. Про багато речей ми поки не говоримо. Але якщо раніше наша робота була просто небезпечна, то тепер ще більше. Не лише під землею, під час виробництва, а й на поверхні — під час атак», - розповів керівник одного з шахтоуправлінь ДТЕК.

Реклама

Зазначається, що взимку 2025/2026 років ворог доклав чималих зусиль, щоб зупинити роботу українських шахт.

Водночас шахтарі продовжують працювати щоб забезпечувати теплову генерацію необхідним для її роботи вугіллям.

«Звичайно, непроста робота, але зараз є відчуття, що це наш внесок для держави. Складні часи, шахти мають працювати. А коли робочий день закінчується, можна випрямитися повноцінно — відчуття приємні», - поділився один з шахтарів.

Надіслано з iPhone

Реклама

Новини партнерів