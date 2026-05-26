Тихановська сказала, чи піде Лукашенко війною проти України

Світлана Тихановська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є повноцінним учасником війни проти України, однак його позиція та служіння Російській Федерації не відображають поглядів білоруського народу.

Про це заявила лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська, відповідаючи на запитання кореспондентки ТСН Олени Чернякової.

Чи вступить Лукашенко у війну проти України — позиція Тихановської

Вона підкреслила, що Лукашенко вже у війні проти України, тому що саме він дозволив запускати перші ракети з білоруської території. Водночас Тихановська зауважила, що білоруси перебувають на боці України.

«І, звісно, наша стратегічна мета разом з українською стороною — зробити все можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей у цю війну — обманом, примусом чи наказом. Ми вже виробили певні механізми і підходи, як це робити. Це, звісно, медійна робота, але тут можна використовувати різні інструменти. Я вдячна, що українська сторона нас у цьому підтримує. А ми, звісно, підтримуємо українські наративи, бо розуміємо: якщо таке станеться, ми втратимо ще більше білорусів і ще більше нашої країни», — повідомила лідерка опозиції.

За словами Світлани Тихановської, для обох націй критично важливо зберігати єдність та допомагати одна одній через наявність спільного ворога, який не визнає суверенітету та права на самостійне майбутнє як України, так і Білорусі.

Вона додала, що білоруська опозиція вже офіційно співпрацює з багатьма країнами Європи та почала активний діалог з офіційним Києвом. Опозиціонерка наголосила, що громадяни Білорусі позитивно сприймають налагодження цих контактів та сигнали підтримки з боку українського керівництва.

«Повірте, білоруси дуже натхненні цим візитом, дуже натхненні словами підтримки президента Зеленського і міністра Сибіги. І навіть жарти вашого президента теж дуже впливають на атмосферу. Це повний сигнал того, що ми співпрацюємо не з диктатурою, а з людьми, які бачать Білорусь вільним, надійним і безпечним сусідом для України», — підсумувала Світлана Тихановська.

Такоє самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує втягуватися у війну проти України. За його словами, Мінськ може взяти участь у бойових діях лише у разі безпосередньої агресії чи нападу на білоруську територію.

