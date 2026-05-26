Тихановская сказала, пойдет ли Лукашенко войной против Украины
Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко является полноценным участником войны, но его позиция не совпадает со взглядами белорусов.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является полноценным участником войны против Украины, однако его позиция и служение в Российской Федерации не отражают взглядов белорусского народа.
Об этом заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, отвечая на вопросы корреспондентки ТСН Елены Черняковой.
Вступит ли Лукашенко в войну против Украины — позиция Тихановской
Она подчеркнула, что Лукашенко уже в войне против Украины, потому что именно он разрешил запускать первые ракеты с белорусской территории. В то же время Тихановская отметила, что белорусы находятся на стороне Украины.
«И конечно, наша стратегическая цель вместе с украинской стороной — сделать все возможное, чтобы Лукашенко не втянул людей в эту войну — обманом, принуждением или приказом. Мы уже разработали определенные механизмы и подходы, как это делать. Это, конечно, медийная работа, но здесь можно использовать разные инструменты. Я благодарна, что украинская сторона нас в этом поддерживает. А мы, конечно, поддерживаем украинские нарративы, потому что понимаем: если это произойдет, мы потеряем еще больше белорусов и еще больше нашей страны», — сообщила лидер оппозиции.
По словам Светланы Тихановской, для обеих наций критически важно сохранять единство и помогать друг другу из-за наличия общего врага, не признающего суверенитета и права на самостоятельное будущее как Украины, так и Беларуси.
Она добавила, что белорусская оппозиция уже официально сотрудничает с многими странами Европы и начала активный диалог с официальным Киевом. Оппозиционер подчеркнула, что граждане Беларуси положительно воспринимают налаживание этих контактов и сигналы поддержки со стороны украинского руководства.
«Поверьте, белорусы очень вдохновлены этим визитом, очень вдохновлены словами поддержки президента Зеленского и министра Сибиги. И даже шутки вашего президента тоже оказывают большое влияние на атмосферу. Это полный сигнал того, что мы сотрудничаем не с диктатурой, а с людьми, которые видят Беларусь свободным, надежным и безопасным соседом для Украины», — подытожила Светлана Тихановская.
Заявления Лукашенко о войне в Украине — последние новости
Напомним, ранее Минск заявил о более сотне залетов украинских дронов в Беларусь за неделю. Украинские пограничники мгновенно отреагировали на очередные упреки режима Лукашенко.
Такое самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует втягиваться в войну против Украины. По его словам, Минск может принять участие в боевых действиях только в случае непосредственной агрессии или нападения на белорусскую территорию.
ТСН.ua выяснял, чем угрожают эти новые обвинения Беларуси в адрес Украины.