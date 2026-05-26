Тихановская сказала, пойдет ли Лукашенко войной против Украины

Светлана Тихановская

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является полноценным участником войны против Украины, однако его позиция и служение в Российской Федерации не отражают взглядов белорусского народа.

Об этом заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская, отвечая на вопросы корреспондентки ТСН Елены Черняковой.

Вступит ли Лукашенко в войну против Украины — позиция Тихановской

Она подчеркнула, что Лукашенко уже в войне против Украины, потому что именно он разрешил запускать первые ракеты с белорусской территории. В то же время Тихановская отметила, что белорусы находятся на стороне Украины.

«И конечно, наша стратегическая цель вместе с украинской стороной — сделать все возможное, чтобы Лукашенко не втянул людей в эту войну — обманом, принуждением или приказом. Мы уже разработали определенные механизмы и подходы, как это делать. Это, конечно, медийная работа, но здесь можно использовать разные инструменты. Я благодарна, что украинская сторона нас в этом поддерживает. А мы, конечно, поддерживаем украинские нарративы, потому что понимаем: если это произойдет, мы потеряем еще больше белорусов и еще больше нашей страны», — сообщила лидер оппозиции.

По словам Светланы Тихановской, для обеих наций критически важно сохранять единство и помогать друг другу из-за наличия общего врага, не признающего суверенитета и права на самостоятельное будущее как Украины, так и Беларуси.

Она добавила, что белорусская оппозиция уже официально сотрудничает с многими странами Европы и начала активный диалог с официальным Киевом. Оппозиционер подчеркнула, что граждане Беларуси положительно воспринимают налаживание этих контактов и сигналы поддержки со стороны украинского руководства.

«Поверьте, белорусы очень вдохновлены этим визитом, очень вдохновлены словами поддержки президента Зеленского и министра Сибиги. И даже шутки вашего президента тоже оказывают большое влияние на атмосферу. Это полный сигнал того, что мы сотрудничаем не с диктатурой, а с людьми, которые видят Беларусь свободным, надежным и безопасным соседом для Украины», — подытожила Светлана Тихановская.

Заявления Лукашенко о войне в Украине — последние новости

